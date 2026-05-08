Ngày 8/5, UBND phường Long Nguyên (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính với bà P.T.H. (53 tuổi, ngụ xã Bàu Bàng) về hành vi vận chuyển động vật là heo chết, sản phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Những con heo chết bốc mùi hôi thối khiến nhiều người rùng mình

Trước đó, tối 7/5, Công an và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra và phát hiện bà H. điều khiển xe bán tải biển số TP.HCM vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Qua làm việc, bà H. khai nhận số heo trên được thu mua từ các hộ dân tại phường Long Nguyên rồi mang đi tiêu thụ. Lực lượng đã yêu cầu bà H. chấm dứt hành vi vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết và xử lý vụ việc.