Phát hiện cơ sở cung cấp lườn ngỗng, nầm lợn "bẩn" cho quán ăn tại Hà Nội

Thực hiện tháng cao điểm về đấu tranh, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội, chiều nay (3/5), Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở chuyên kinh doanh tập kết thực phẩm đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở ngoại thành Hà Nội. Điều đáng nói, trong đó có những mặt hàng vẫn đang được tiêu thụ rất chạy tại các quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội hiện nay.







1 kg lườn ngỗng xuất xứ từ nước ngoài đang được bán rất chạy trên các trang bán hàng online hay tại các quầy hàng thực phẩm với mức giá khoảng 250.000 đồng/kg. Vậy nhưng, tại kho đông lạnh ở đây, chủ hàng xuất bán với mức giá chỉ rẻ bằng 1/7, chỉ 35.000 đồng/kg.

Ngoài lườn ngỗng, tại đây còn phân phối lượng lớn lườn vịt và nầm lợn với trọng lượng ước tính lên đến gần 2 tấn. Số hàng thực phẩm trong kho được xác định là hàng 3 không: không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch vệ sinh thú y và không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vì vậy, không đủ điều kiện làm thực phẩm cho con người mà buộc phải tiêu hủy.





Dựa vào những thông tin trên bao bì tem mác, cơ quan chức năng nhận định, có thể số thực phẩm kể trên có nguồn gốc xuất xứ từ bên kia biên giới. Để tiêu thụ trót lọt, chủ cơ sở hoạt động chui không đăng ký kinh doanh.

Bên ngoài lắp nhiều camera giám sát. Tuy thời điểm kiểm tra chỉ thu giữ khoảng 2 tấn hàng nhưng tài liệu trinh sát cho thấy, lượng hàng nhập về và bán đi diễn ra đều đặn hàng ngày.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xuất làm rõ nhà hàng nào, quán ăn nào trên địa bàn Hà Nội đã tiêu thụ số thực phẩm bẩn từ cơ sở kinh doanh phân phối kể trên.