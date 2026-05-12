Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cộng đồng.

Theo đó, khi phát hiện các hành vi nghi vấn như tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; dụ dỗ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy; các điểm nghi vấn mua bán ma túy hoặc hành vi trồng cây có chứa chất ma túy như cần sa, cây thuốc phiện…, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Danh sách đường dây nóng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương

Lực lượng chức năng đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các địa phương. Việc phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan chức năng được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, danh sách đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy trên toàn quốc cũng đang được nhiều người dân chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để thuận tiện liên hệ khi cần thiết. Nhiều ý kiến cho rằng mỗi người dân nên chủ động lưu lại các số điện thoại này để kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy tại khu dân cư, nơi lưu trú hoặc các địa điểm công cộng.

Theo cơ quan công an, mỗi tin báo từ người dân đều có thể góp phần ngăn chặn một hiểm họa cho gia đình và xã hội, hạn chế nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác từ ma túy như trộm cắp, cướp giật, bạo lực hay các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cũng kêu gọi toàn xã hội chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước những cám dỗ và hiểm họa từ chất cấm.

“Đừng im lặng trước tội phạm và tệ nạn ma túy” – thông điệp được lực lượng chức năng nhấn mạnh như lời kêu gọi người dân chủ động hơn trong công tác tố giác tội phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và không ma túy.