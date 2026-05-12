Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy, cho thấy tình trạng tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Đáng chú ý, ngày 11/5, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã bắt giữ 6 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại TP.HCM), được biết đến với nghệ danh ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Ca sĩ Miu Lê bị công an đưa về trụ sở làm việc vì nghi vấn ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến ma túy liên tục bị phát hiện, vấn đề tăng cường kiểm tra, sàng lọc nhằm kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Mới đây, trong một phóng sự phát sóng trên kênh VTV1, hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai đợt cao điểm kiểm tra cư trú gắn với xét nghiệm ma túy đột xuất tại các địa bàn dân cư trọng điểm đã thu hút nhiều sự chú ý.

Điểm đáng chú ý của đợt ra quân lần này là việc xét nghiệm ma túy được triển khai đồng loạt, mở rộng sàng lọc trên diện rộng thay vì chỉ tập trung vào các đối tượng nghi vấn như trước đây. Theo ghi nhận trong phóng sự, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều khu dân cư, nhà trọ và địa điểm phức tạp về an ninh trật tự nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Câu hỏi của admin fapage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận được sự đồng tình của người dân

Đoạn phóng sự sau đó cũng được fanpage có tích xanh của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đăng tải lại nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống ma túy. Đáng chú ý, quản trị viên fanpage còn đặt câu hỏi: “Mọi người có ủng hộ xét nghiệm ma túy toàn dân để sàng lọc, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy không ạ?”.

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình và cho rằng việc tăng cường xét nghiệm, kiểm tra diện rộng có thể góp phần sớm phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó hỗ trợ công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn này.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cùng với các biện pháp kiểm tra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ cai nghiện để hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và các hệ lụy xã hội liên quan đến ma túy.

Thực tế cho thấy, ma túy không chỉ xuất hiện tại các quán bar, karaoke hay tụ điểm giải trí mà còn len lỏi vào nhiều khu dân cư, điểm lưu trú, thậm chí trong giới trẻ và một bộ phận người nổi tiếng. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất cũng như phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc chủ động sàng lọc, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm mà còn tạo điều kiện để người vi phạm được quản lý, hỗ trợ cai nghiện kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.