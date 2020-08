Phát hiện chủ quán cà phê chết treo cổ trong nhà cùng thư tuyệt mệnh

Theo đó, nạn nhân là anh L.P.N 36 tuổi, quê Bình Định, chủ quán cà phê nằm ở cuối đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo công an, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 23/8, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi là cô của anh P. phát hiện anh P. treo cổ trong nhà nên hô hoán nhờ người cứu giúp. Ngay sau đó, người dân địa phương chạy vào kiểm tra nhưng phát hiện anh này đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường Hiệp Bình Chánh và công an quận Thủ Đức đã có mặt phong toả và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Tại hiện trường, công an phát hiện một chai rượu đã uống hết, và lá thư được cho là của anh P. để lại với nội dung buồn nhiều chuyện trong cuộc sống.

Rất đông người dân xung quanh nhà nạn nhân quan tâm đến vụ việc đến xem.

Được biết, căn nhà nói trên do người cô ruột của anh P. đứng tên. Người cô này cùng anh P., vợ và con gái nhỏ 5 tuổi của anh P. sinh sống chung với nhau và mở quán bán cà phê. Cách đây ít hôm, người vợ đã về quê Bình Định.

Thời gian qua, giữa anh P. và người cô này hay xảy ra xích mích. Lúc xảy ra vụ việc, người cô và con gái nhỏ của anh P. vẫn ở trong nhà nhưng không ai phát hiện kịp thời.