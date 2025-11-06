Đoạn clip ghi lại hiện trường vụ án rúng động ở Cà Mau được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo thông tin trên báo Lao Động thì vào khoảng 7 giờ sáng nay (6/11), người dân ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với 2 mẹ con hàng xóm, nên đến kêu cửa nhưng không có tiếng trả lời.

Khi mọi người cùng nhau phá cửa vào nhà thì phát hiện cả 2 mẹ con đã tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết chém. Nạn nhân được xác định là bà T.T.T (sinh năm 1974) và N.N.K.A (sinh năm 2016, con bà T.). Ngoài ra, mọi người cũng phát hiện một nam thi thể gần hiện trường.

Nhiều người dân địa phương tập trung trước cửa nhà nạn nhân để theo dõi vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nguồn tin tại hiện trường chia sẻ trên báo Thanh Niên, các vết máu đã khô, ước tính thời điểm 2 nạn nhân tử vong trước khi được phát hiện khoảng 5 giờ đồng hồ. Cũng theo nguồn tin trên, nam thi thể phát hiện gần hiện trường là ông P.V.L (58 tuổi). Ông L. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở xã Cái Nước.

Vụ việc gây xôn xao địa phương, nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ án để theo dõi tình hình. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau và Công an xã Thanh Tùng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ án.