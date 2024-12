Phát hiện cặp đôi When the Phone Rings đều từng đến Việt Nam, lại còn chung một địa điểm

Sức hút của bộ phim When the Phone Rings đã và đang khiến các fan khắp nơi "say như điếu đổ". Tình tiết của bộ phim cũng ngày càng trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn. Giữa lúc đó, các fan của bộ phim, đặc biệt là những người yêu thích cặp vợ chồng Baek Sa Eon - Hong Hee Joo (do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin thủ vai) đã bất ngờ phát hiện rằng cả 2 người đều từng đến du lịch tại Việt Nam, không những thế còn cùng chung một địa điểm rất hot.

Cặp vợ chồng Baek Sa Eon - Hong Hee Joo (do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin thủ vai) nhận được sự yêu thích của rất nhiều người

Và địa điểm đó không đâu xa lạ, chính là Nha Trang (Khánh Hoà) - một nơi cực hot tại Việt Nam và thường xuyên thu hút rất nhiều sao Hàn.

Các fan đã "đào" lại hình ảnh Yoo Yeon Seok cùng bạn bè đến Nha Trang du lịch và năm 2019. Anh cùng mọi người đi tắm biển, rồi tắm bùn, sau đó còn đến những địa điểm vui chơi khác tại Việt Nam. Những hình ảnh này đã khiến các fan vô cùng thích thú, có người còn gọi Yoo Yeon Seok là "anh chồng thư giãn".

Yoo Yeon Seok cùng bạn bè đi du lịch ở Việt Nam

Trong khi đó, Chae Soo Bin đến Nha Trang để tận hưởng kỳ nghỉ vào năm 2023. Cũng là thư giãn nhưng Chae Soo Bin lại tận hưởng theo cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cô đã chia sẻ những hình ảnh đang nghỉ dưỡng và ăn uống, "chill" tại bãi biển resort.

Chae Soo Bin tận hưởng kỳ nghỉ ở một resort

Những hình ảnh được cô nàng chia sẻ trên Instagram cá nhân

Được biết, bên cạnh Nha Trang, "anh chồng" Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) còn từng đến Hội An (Quảng Nam) vào tháng 6/2024 mới đây. Anh còn cùng người bạn đi cùng ngẫu hứng lên hát tại một quán bia acoustic tại đây. Các thông tin về việc Yoo Yeon Seok đến Việt Nam trong dịp này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo fan và cư dân mạng Việt.

Yoo Yeon Seok trong lần đến Hội An mới đây

Phát hiện "cặp vợ chồng" đang rất hot này đều từng đến Việt Nam, không những thế còn chung địa điểm, các fan tại Việt Nam tỏ ra vô cùng thích thú. Một số dân mạng nói đùa rằng có lẽ cả 2 diễn viên này đều rất thích du lịch tại Việt Nam. Và biết đâu đó, một ngày nào đó, dân tình có thể bắt gặp cặp vợ chồng Baek Sa Eon - Hong Hee Joo hay cả đoàn làm phim When the Phone Rings cùng đi du lịch tại Việt Nam thì sao?

(Tổng hợp)