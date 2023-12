Phát hiện bộ xương nữ giới trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang

Ngày 8/12, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ phát hiện xương người trong bể phốt.

Trước đó, sáng 7/12, ông Nguyễn Văn Quỳ (trú thôn 5, xã Lại Xuân) trong lúc dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình để hoang đã lâu không sử dụng bất ngờ phát hiện bộ xương người trong bể phốt nên trình báo cơ quan công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã Lại Xuân phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng tới hiện trường (Ảnh: V.H)

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, bộ xương người là nữ giới, đã tử vong nhiều năm trước. Khu vực hiện trường cách xa khu dân cư, tiếp giáp khu vực núi đá hoang vắng.

Theo thông tin người dân địa phương, khoảng 5 năm trước tại địa phương có 2 người phụ nữ mất tích đến nay chưa tìm thấy.

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tích cực xác minh, điều tra vụ việc.