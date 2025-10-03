Phát hiện bị cắm sừng sau khi chồng mất, vợ kiếm 1,2 tỷ đồng nhờ đòi 'tiểu tam'

Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc của người chồng quá cố, bà Trương ở Mãn Châu Lý, Nội Mông, Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra bằng chứng ông ngoại tình với người phụ nữ họ Kiều, đó là hai đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của họ. Sau đó, bà Trương đệ đơn kiện, yêu cầu Kiều trả lại số tài sản mà người chồng đã khuất họ Vương của bà đã chuyển nhượng nhiều lần cho cô ta.

Theo Red Star News, và Trương và ông Vương đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm 2000. Ông Vương qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 9 năm 2021.

Ba năm sau cái chết của chồng, người phụ nữ họ Kiều đệ đơn kiện bà Trương và con gái bà, yêu cầu họ bồi thường thiệt hại do ông Vương gây ra vì họ là người thừa kế. Bà Trương bèn lục tung đồ đạc của người chồng quá cố và tìm thấy hai đoạn ghi âm các cuộc gọi thân mật với Kiều, trong đó cô ta liên tục gọi ông Vương là "chồng" với giọng điệu mờ ám và thân mật.

Sau khi điều tra thêm, bà Trương phát hiện ông Vương đã nhiều lần chuyển tiền cho cô Kiều bằng nhiều phương thức khác nhau từ năm 2015 đến năm 2021. Tòa án sau đó xác định ông đã chuyển khoảng 160 nghìn nhân dân tệ (khoảng 594 triệu đồng) qua WeChat, 160 nghìn nhân dân tệ khác vào tài khoản ngân hàng và 6.521 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) qua Alipay, tổng cộng khoảng 330 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Tiểu tam bị chính thất kiện đòi lại tài sản mà người quá cố tặng. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Về những hồ sơ chuyển tiền này, Kiều khai rằng cô từng hỗ trợ ông Vương trong các sự kiện xã hội và dự án thành lập nhà máy nước, cung cấp cho ông 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt; các khoản chuyển tiền này dựa trên sự hợp tác hoặc hoa hồng.

Tuy nhiên, tòa án nhận thấy việc ông Vương tặng tài sản chung của vợ chồng cho người khác trong thời kỳ hôn nhân mà không có sự đồng ý của vợ là hành vi trái pháp luật. Hơn nữa, số tiền trong nhiều giao dịch chuyển nhượng rất lớn, đủ để suy ra bản chất tình cảm.

Tòa án cũng lưu ý rằng ông Vương đã mua các mặt hàng như mặt dây chuyền, hoa và mỹ phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, địa chỉ giao hàng thường là khu phố của Kiều; các hóa đơn được lập cho cô ta, chứng tỏ mối quan hệ của họ đã vượt quá tình bạn thông thường.

Cuối cùng, theo các nguyên tắc về trật tự công cộng và đạo đức, tòa án phán quyết rằng các giao dịch chuyển nhượng của Vương cho Kiều là quà tặng không hợp lệ, và cô phải trả lại 330 nghìn nhân dân tệ cùng với lãi của số tiền đó kể từ ngày bà Trương đệ đơn kiện cho đến ngày hoàn trả thực tế.

Đây là phán quyết sơ thẩm và nếu không đồng ý, các bên có thể kháng cáo.