Người mẫu The Face Vietnam bị phốt "cắm sừng": Người trong cuộc chính thức phản hồi!

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với bài đăng "phốt" nhân vật tên Đức Ân - thí sinh của The Face Vietnam 2023, đồng thời cũng là Nam vương của một trường Đại học có hành vi không đúng mực trong quá khứ. Theo đó, bài đăng cho rằng chàng trai từng bị phát hiện "cắm sừng" người yêu, chuyện tình cảm nhiều bê bối, ồn ào.

Trước làn sóng chỉ trích, Đức Ân đã đăng tải bài viết thừa nhận những lỗi lầm và gửi lời xin lỗi đến những người liên quan. Người mẫu The Face Vietnam cho biết sau khi chia tay bạn gái, anh đã có khoảng thời gian ăn năn, tự nhìn lại chính mình. Anh cũng khẳng định bản thân sẽ không bao giờ lặp lại những hành vi gây tổn thương cho người khác, và sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả mà cộng đồng đưa ra.

Cụ thể, Đức Ân: "Mình xin phép lên tiếng và xác nhận tất cả lỗi lầm trong quá khứ của mình. Sau khi chia tay, mình cũng đã ăn năn và suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Và mình thấy mình nên bị lên án như vậy, để có sự trừng phạt thích đáng, cho dù chuyện cũ nhưng mà nó vẫn là sai và cần được mọi người biết. Sau tất cả, mình thấy mình đáng bị như vậy và mình xin chấp nhận tất cả hậu quả, nên mọi người cứ toxic mình, lên án thật nặng để đây là bài học đáng nhớ của mình. Sau chia tay thì mình nhìn nhận bản thân và quyết định không bao giờ làm tổn thương một ai nữa".

Đức Ân lên tiếng thừa nhận sai lầm trong quá khứ, xin lỗi những người liên quan

Không chỉ lên tiếng nhận sai, Đức Ân còn chủ động gửi lời xin lỗi đến người yêu cũ: "Mình đã và đang thay đổi. Có những lần mình cố lên live thú nhận với mọi người là mình không tốt như mọi người nghĩ. Mong mọi người đừng yêu thương mình quá nữa, mình ở quá khứ cũng thật tồi tệ, giờ chỉ cố gắng để bù đắp và không làm tổn thương ai nữa. Mình có thể không còn xứng đáng với tình thương của mọi người nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi, rút kinh nghiệm và sửa chữa. Mình xin lỗi vì đã không đủ trưởng thành trong quá khứ và đã làm tổn thương nhiều người. Gửi lời xin lỗi tới N vì mình đã sai trong quá khứ, và xin lỗi những người đã luôn yêu thương mình".

Hiện tại, phía đơn vị trao giải Nam vương, chương trình The Face Vietnam chưa đưa ra quan điểm liên quan đến hành vi của chàng trai này. Tuy nhiên, những ồn ào xoay quanh Đức Ân đang dấy lên tranh cãi về cách ứng xử và đạo đức cá nhân của các gương mặt trẻ trong ngành giải trí, đặc biệt là những cá nhân từng đại diện cho hình ảnh thanh niên sinh viên tiêu biểu.

Anh là nam vương trong một cuộc thi ở trường Đại học

Nguyễn Trần Đức Ân, sinh năm 2003, từn đạt danh hiệu Nam vương tại cuộc thi Miss & Mister ở trường đại học. Sở hữu chiều cao 1m85 và gương mặt điển trai, Đức Ân nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng sinh viên và giới trẻ. Anh từng tham gia chương trình The Face Vietnam 2023 nhưng rút lui sớm do vấn đề sức khỏe. Hiện tại Đức Ân vẫn duy trì công việc người mẫu tự do.

Nói về hành trình ở The Face Vietnam, Đức Ân từng chia sẻ: "Mình đã dành một năm chuẩn bị cho The Face và rất cố gắng tham gia các cuộc thi, để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên không may do vấn đề sức khỏe, vậy nên mình không thể tiếp tục tham gia. Nhìn nhận lại, đó cũng là quá trình khá khó khăn đối với mình, do lịch thi rất khắc nghiệt, cùng đó là áp lực từ các cuộc thi. Mặc dù khá tiếc nuối khi không thể tiếp tục tham gia, tuy nhiên mình tin rằng, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình. Và mình sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong các cuộc thi sau".