Phát hiện bé gái 7 tuổi là F2 dương tính với SARS-CoV-2 trong khi F1 âm tính

Sáng 14-5, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh là F2 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi F1 của trường hợp này lại có kết quả âm tính.

Đó là trường hợp một bé gái tên D. (SN 2014, ngụ đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Bé gái này được xác định là F2 khi có bố là F1 (do tiếp xúc gần với nữ nhân viên trực tổng đài tại Công ty Trường Minh - KCN An Đồn, bệnh nhân 3545).

Sau khi phát hiện ca bệnh 3545, bố bé gái trên được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 11-5 và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đến chiều tối ngày 13-5, bé D. có biểu hiện sốt, được đưa vào khu cách ly của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sáng ngày 14-5 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm công nhân bên trong KCN An Đồn liên quan đến nữ bệnh nhân 3545

Bác sĩ Nam cho hay trong khi đó, tại khu cách ly tập trung, bố của bệnh nhân D. lại có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành chức năng quận Sơn Trà đã tiến hành phong tỏa, lập khu cách ly tại khu vực bé D. sinh sống ở đường Lê Hữu Trác, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây.

Bệnh nhân 3545 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi vào khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào sáng ngày 11-5. Ngay sau đó, thành phố đã nhanh chóng truy vết, xét nghiệm cho 128 nhân viên, người lao động của Công ty Trường Minh, cho kết quả 33 người dương tính cùng ngày.