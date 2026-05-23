Phát hiện 54 loại thực phẩm chức năng giả bán trên toàn quốc, nhiều người Việt quen dùng: Ai từng mua cần liên hệ công an trước 29/5
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân từng mua hoặc sử dụng 54 lô thực phẩm chức năng giả đang lưu hành trên toàn quốc khẩn trương cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm trước ngày 29/5 để phục vụ điều tra.
Nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản pẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 02 vụ án hình sự về các hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả (có danh mục kèm theo).
Bảng kê các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là hàng giả
* Vụ án hình sự số 128 ngày 27/5/2025
|STT
|TÊN SẢN PHẨM
|SỐ ĐĂNG KÝ
|LÔ SẢN XUẤT
|NgÀY SẢN XUẤT
|TÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM
|ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
|1
|LIVER RQ
|2819/2021/ĐKSP
|180225
|2/18/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|2
|SUPER JOJO MÁTGAN RQ
|1480/2020/ĐKSP
|280223
|2/28/2023
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|3
|ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO RQ
|3016/2022/ĐKSP
|170724
|7/17/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|4
|TONIC RQ
|12671/2020/ĐKSP
|201224
|12/20/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|5
|GINKGKO - 9000
|9410/2020/ĐKSP
|80325
|3/8/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|6
|GOOD HEALTH RQ
|8308/2019/ĐKSP
|150125
|1/15/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|7
|BRAIN KIDS CK
|3243/2024/ĐKSP
|230724
|7/23/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|8
|CALCI MK7 RQ
|13121/2020/ĐKSP
|200924
|9/20/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|9
|LIVER MAX
|12833/2019/ĐKSP
|150325
|3/15/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|10
|VITAMIN E RQ
|2706/2021/ĐKSP
|201224
|12/20/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|11
|Dạ dày HP
|12506/2019/ĐKSP
|281123
|11/28/2023
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|12
|Ăn ngủ ngon RQ
|13545/2019/ĐKSP
|160524
|5/16/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|13
|Brios Cal New
|2634/2020/ĐKSP
|170325
|3/17/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|14
|Polivita RQ
|4954/2020/ĐKSP
|260225
|2/26/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|15
|Eva Beauty Venuss
|3643/2020/ĐKSP
|100724
|7/10/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|16
|Viên bổ sắt Muti Vitamin
|11596/2019/ĐKSP
|180225
|2/18/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|17
|TERMI GO
|9755/2021/ĐKSP
|51124
|11/5/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|18
|Queen Collagen 8X
|2094/2023/ĐKSP
|161024
|10/16/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|19
|Acetylcystein 500MG CK
|6022/2024/ĐKSP
|260924
|9/26/2024
|Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm
|Công ty CP dược phẩm Santex
|20
|Dạ dày HP
|12506/2019/ĐKSP
|110225
|2/11/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|21
|Viên xương khớp RQ
|9754/2021/ĐKSP
|11124
|11/1/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|22
|OMEGA 3 RQ
|7351/2020/ĐKSP
|200325
|3/20/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|23
|SLIM BODY
|7944/2021/ĐKSP
|120124
|1/12/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|24
|Good Health RQ
|8308/2019/ĐKSP
|40223
|2/4/2023
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Nam
|Công ty CP dược phẩm Santex
|25
|Nữ kinh khang RQ
|13132/2020/ĐKSP
|150325
|3/15/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|26
|Rambo Kid
|11057/2020/ĐKSP
|200924
|9/20/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|27
|SMART KIDS DROPS
|7056/2021/ĐKSP
|240124
|1/24/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|28
|Kidscold
|9474/2023/ĐKSP
|280325
|3/28/2025
|Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm
|Công ty CP dược phẩm Santex
|29
|BỔ PHẾ THANH RQ
|2038/2020/ĐKSP
|110225
|2/11/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Santex
|30
|BỔ PHẾ THANH RQ
|2038/2020/ĐKSP
|190824
|8/19/2024
|31
|Eva + Especially
|2858/2023/ĐKSP
|10325
|3/1/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|32
|HEMOLY
|3309/2020/ĐKSP
|10624
|6/1/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|33
|Pros - Men
|9452/2021/ĐKSP
|10424
|4/1/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|34
|Ginko DHA Plus
|8002/2019/ĐKSP
|10724
|7/1/2024
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|35
|BYE TRĨ
|740/2020/ĐKSP
|10425
|4/1/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|36
|FORACTIVE COLLAGEN TYPE II
|5189/2020/ĐKSP
|10325
|3/1/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|37
|HEMOLY
|3309/2020/ĐKSP
|10125
|01-01-225
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|38
|IMUNODULIN
|3015/2022/ĐKSP
|10325
|3/1/2025
|Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt
|Công ty CP dược phẩm Bika Pharma
|39
|Vitamin C CK
|1454/2024/ĐKSP
|12024
|01/2024
|Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm
|Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm
* Vụ án hình sự số 174 ngày 11/7/2025
|STT
|TÊN SẢN PHẨM
|SỐ ĐĂNG KÝ
|SỐ LÔ
|NGÀY SẢN XUẤT
|TÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM
|ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
|1
|ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 1 lọ x 30v)
|1698/2022/ĐKSP
|R08
|3/4/2024
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|2
|ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 2 lọ x 30v)
|1698/2022/ĐKSP
|R18
|1/6/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|3
|VIÊN DƯỠNG TÂM AN THẦN NGỦ NGON CEBRA - EXTRA
|9772/2021/ĐKSP
|R55
|1/27/2024
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|4
|COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 2 lọ x 30v)
|11933/2020/ĐKSP
|R39
|5/27/2024
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|5
|COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 1 lọ x 30v)
|11933/2020/ĐKSP
|R04
|8/4/2023
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|6
|GLUCOSAMIN SULFAT 2NACL 800.OXTRA
|2357/2022/ĐKSP
|R03
|6/1/2023
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|7
|LACTO - BABYGOLD PLUSS
|13157/2020/ĐKSP
|R25
|4/16/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|8
|CALCI NANO MK7 GOLD
|13051/2020/ĐKSP
|N08
|9/26/2023
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|9
|MAMA DHA BABY GOLD
|284/2021/ĐKSP
|N07
|3/26/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|10
|ARGININ XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 850
|12934/2020/ĐKSP
|N06
|2/13/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|11
|CÀ GAI LEO XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 850
|493/2021/ĐKSP
|N05
|2/12/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|12
|GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 01 lọ x 30 viên)
|8843/2021/ĐKSP
|R06
|9/9/2023
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|13
|GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 02 lọ x 15 viên)
|8843/2021/ĐKSP
|R09
|11/6/2024
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|14
|L-ORNITHIN ARGININ LINHZHI
|5849/2021/ĐKSP
|R25
|2/11/2025
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
|15
|GLUCOSAMIN EXTRA 900.OKORY
|7659/2022/ĐKSP
|240102
|3/5/2024
|CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP
|CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN
Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra.
Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29/5. Sau thời hạn trên, nếu các cá nhân, tổ chức không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Các cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn, giải quyết.