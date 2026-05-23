Công an tỉnh Lào Cai ngày 23/5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Youtube.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện nhóm đối tượng từng hoạt động tại địa bàn Campuchia sau khi về nước cấu kết với các đối tượng trong nước sử dụng ứng dụng Youtube thực hiện hành vi livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tạo lập hoặc mua các kênh Youtube, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện và tiến hành phát livestream “đổ thạch” trực tuyến để lôi kéo người xem tham gia mua đá nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện trường nơi các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh: Công an Lào Cai

Trong các ngày 13 - 14/5/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 06 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sỹ tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên (bao gồm cả các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây).

Công an thu giữ 03 máy tính, 24 điện thoại di động, 03 xe ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 08 tài khoản ngân hàng; tổng giá trị tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỉ đồng.

Chiếm đoạt của hàng trăm bị hại 05 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng phân chia thành các nhóm khác nhau để hoạt động, gồm: Nhóm đối tượng livestream quảng bá các viên đất, đá có chứa đá quý Ruby, kêu gọi người xem mua đá để “đổ thạch”, cam kết khi đập ra có chứa đá quý đủ trọng lượng sẽ mua lại ngay với giá rất cao, thực tế các viên đất đá trên không có giá trị và không chứa đá quý.

Nhóm đối tượng còn lại sử dụng các tài khoản ảo để tham gia vào phiên livestream mua đá, tạo giao dịch giả với nội dung thanh toán tiền mua để lừa những người khác tham gia. Khi có khách hàng chuyển tiền mua đá, các đối tượng livestream tiến hành “đổ thạch”, tuy nhiên chỉ cài những viên đá Ruby giả trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Lào Cai

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện hành vi livestream “đổ thạch” trên Youtube để chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước với số tiền khoảng 05 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, đến ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Youtube.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng đấu tranh Chuyên án để bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.