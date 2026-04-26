Ngày 25-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện 5 chiếc rìu đá có niên đại hàng nghìn năm trong hang Én, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo thông tin ban đầu, các hiện vật được tìm thấy trong lớp trầm tích có dấu hiệu bị xáo trộn bởi dòng chảy, thuộc tầng văn hóa cổ.

Đoàn thám hiểm do ông Howard Limbert - Trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh - dẫn đầu.

Các chuyên gia nhận định 5 chiếc rìu thuộc thời kỳ đá mới, nằm trong hệ thống Văn hóa Bàu Tró, có niên đại khoảng 6.000 - 8.000 năm.

Hiện vật được chế tác từ đá silic, gồm 2 dạng chủ yếu là rìu vai xuôi và rìu vai ngang; bề mặt và lưỡi rìu được mài nhẵn nhưng vẫn còn dấu vết ghè đẽo đặc trưng.

Các rìu đá hàng nghìn năm tuổi được phát hiện trong hang Én ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn chuyên gia phát hiện những chiếc rìu đá trong một lần khảo sát

Bên trong hang Én

Đáng chú ý, nhiều rìu có dấu hiệu hao mòn ở phần chuôi và lưỡi, cho thấy đã được sử dụng nhiều lần trong đời sống sinh hoạt của cư dân tiền sử.

Sau khi phát hiện, các hiện vật đã được trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội phục vụ nghiên cứu, trưng bày, góp phần quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử của khu vực.

Theo giới chuyên môn, phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng quan trọng về quá trình cư trú, thích nghi của con người trong môi trường hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng từ hàng nghìn năm trước.

Đồng thời, kết quả này bổ sung vào chuỗi di tích, hiện vật đã từng ghi nhận tại khu vực, từ đồ kim khí, khuôn đúc rìu đồng thuộc Văn hóa Đông Sơn đến tượng Phật bằng đồng và các ký tự Chăm cổ trong hang động.