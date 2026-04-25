Phát hiện gây sốc dưới đáy biển sâu

Vật thể này được phát hiện vào năm 2023 trong một chuyến thám hiểm biển sâu do Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ dẫn đầu, tại khu vực Vịnh Alaska, Mỹ.

Nằm ở độ sâu hơn 3.200 mét, “quả trứng” có kích thước khoảng 10cm, bề mặt trơn nhẵn, ánh vàng và có một lỗ lớn ở phía trước, tạo nên hình dạng kỳ dị.

Ngay khi được phát hiện qua robot lặn điều khiển từ xa Deep Discoverer, vật thể này đã khiến các nhà khoa học bối rối. Một số người cho rằng đó có thể là loài bọt biển mới, số khác nghi ngờ đây là túi trứng của một sinh vật chưa từng được biết đến.

Thậm chí, trong đoạn livestream khám phá, các nhà nghiên cứu còn đùa rằng cảnh tượng này giống như mở đầu của một bộ phim kinh dị, liên tưởng đến bộ phim Alien của đạo diễn Ridley Scott.

Sau khi được đưa lên tàu nghiên cứu Okeanos Explorer, các phân tích ban đầu chỉ xác định đây là vật thể có nguồn gốc sinh học.

Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng, kéo theo hàng loạt giả thuyết, từ sinh vật ngoài hành tinh đến một loài hoàn toàn mới. Một số ý kiến thận trọng hơn cho rằng đây có thể là trứng của sinh vật biển sâu, bởi vẫn còn phần lớn hệ sinh thái đại dương chưa được khám phá.

Tuy nhiên, mọi suy đoán đều không thể giải thích đầy đủ bản chất của vật thể kỳ lạ này.

Mẫu vật sau đó được gửi tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Theo các nhà khoa học, đây là một trường hợp đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều lĩnh vực từ hình thái học, di truyền học đến tin sinh học.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu nhận thấy vật thể không có các đặc điểm cơ bản của động vật như miệng hay cơ bắp, đồng thời cũng không có lớp màng bao quanh như trứng thông thường.

Tuy nhiên, khi quan sát dưới kính hiển vi, họ phát hiện bề mặt của nó chứa các tế bào gây chích đặc trưng của ngành ruột khoang, nhóm sinh vật bao gồm san hô và hải quỳ.

Danh tính thật: phần còn lại của hải quỳ khổng lồ

Các phân tích sâu hơn, bao gồm giải mã bộ gene, cuối cùng xác nhận vật thể này có nguồn gốc từ loài hải quỳ khổng lồ mang tên Relicanthus daphneae.

Đây là một trong những loài hải quỳ lớn nhất từng được biết đến, có thể dài tới 2 mét và thường sinh sống gần các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương.

Theo kết luận, “quả trứng vàng” thực chất là phần gốc dùng để bám vào đá của sinh vật này. Sau khi hải quỳ di chuyển hoặc chết đi, phần còn lại bị bỏ lại, tạo thành khối vật chất có hình dạng kỳ lạ.

Dù danh tính đã được xác định, một số câu hỏi vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Các nhà khoa học cho rằng khối vật chất này có thể là phần còn lại sau quá trình sinh sản vô tính, hoặc đơn giản là tàn tích sau khi sinh vật tách khỏi vị trí cũ.

Dù vậy, phát hiện này vẫn được xem là minh chứng cho việc đại dương sâu thẳm còn vô số điều bí ẩn chưa được khám phá.

Một nhà nghiên cứu nhận định, những sinh vật như vậy xứng đáng trở thành biểu tượng cho việc khám phá biển sâu, bởi chúng cho thấy con người vẫn còn hiểu rất ít về thế giới dưới đáy đại dương.

Nguồn: Daily Mail