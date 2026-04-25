Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại kho xưởng ở xã Đông Anh.



Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 18h50 ngày 25/4, tại khu xưởng chứa các sản phẩm liên quan sơn, dung môi, rộng hàng trăm m².

Nhân chứng cho hay họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói bốc cao.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. (Ảnh: Facebook)

Cột khói đen bốc cao, từ xa cũng có thể quan sát được vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Facebook)

Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh cho hay khu vực xảy ra vụ cháy nằm tách biệt với khu dân cư, không có nhà dân tiếp giáp.

Lúc 19h30, chính quyền cùng các lực lượng địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa.

“Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người trong sự cố này”, ông Dũng cho biết.

