Phát hiện 1 người đẹp showbiz "mai danh ẩn tích" sinh con cho nam tài xế nghèo, nhóc tỳ giờ đã 5 tuổi

Ngày 14/8, tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên Trần Ngạn Hành hiếm hoi lộ diện và chia sẻ hình ảnh con gái đã lên 5 tuổi với công chúng. Ái nữ của người đẹp phim Gia Đình Vui Vẻ thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ, có ngoại hình đáng yêu dễ thương và tính cách hoạt bát. Con gái Trần Ngạn Hành đang theo học tại 1 ngôi trường mẫu giáo danh tiếng có học phí hàng năm rơi vào khoảng 10.000 HKD (33 triệu đồng). Đáng chú ý, trong bài đăng mới của mình, cựu minh tinh TVB không hề đề cập đến ông xã.

Trước đó, vào tháng 7/2024, Trần Ngạn Hành bị phát hiện ở ẩn thời gian dài. Sau đó, cô xuất hiện với dáng người đầy đặn, kéo theo nghi vấn nữ diễn viên "mất tích" để sinh con. Trước những đồn đoán, Trần Ngạn Hành phủ nhận. Cô cho biết mình độc thân và vóc dáng biến đổi do tăng cân. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Trần Ngạn Hành "quay xe" công khai mình đã bí mật kết hôn và sinh con từ năm 2021. Cô đăng tải ảnh bế con gái nhỏ vào dịp thôi nôi. Về bạn đời, Trần Ngạn Hành từ chối tiết lộ danh tính, hình ảnh và chỉ cho biết: "Anh ấy là người giản dị, khiêm tốn, không hoạt động trong giới giải trí".

Trần Ngạn Hành ở ẩn để chăm con. Công chúa của cô năm nay đã tròn 5 tuổi. Ảnh: HK01.

Không lâu sau, bạn thân 20 năm trong giới của Trần Ngạn Hành gây xôn xao khi chia sẻ chồng nữ diễn viên là 1 tài xế. Ông xã của minh tinh TVB hiện làm công việc lái xe cho tài tử hạng A xứ cảng thơm Huỳnh Tử Hoa. Do xuất thân chênh lệch, Trần Ngạn Hành không dám công khai chồng. Dù đã bên nhau nhiều năm và có con chung, cặp đôi đến nay vẫn chưa dám làm đám cưới. Nguyên nhân là gia đình Trần Ngạn Hành không chấp nhận người con rể không môn đăng hộ đối. Về sau, khi Trần Ngạn Hành mang thai và sinh con, lo lắng con gái sống khổ bên chồng nghèo, cha mẹ nữ diễn viên đã mua cho 1 căn hộ hạng sang có giá 10 triệu HKD (32,6 tỷ đồng) cho cô làm tổ ấm.

Nguồn tin tiết lộ thêm nữ diễn viên Gia Đình Vui Vẻ luôn cố gắng giữ thể diện cho ông xã: "Anh ấy hết mực yêu thương, luôn quan tâm Ngạn Hành và cũng rất ít nói. Trước mặt bạn bè, Ngạn Hành chẳng bao giờ nhắc đến công việc tài xế của chồng mình. Cô ấy không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của ông xã".

Sau khi việc chồng làm tài xế bị bại lộ, Trần Ngạn Hành tỏ ra tức giận, tuyên bố "cạch mặt" người bạn bép xép mồm miệng. Do bị dư luận gièm pha cưới chồng nghèo, nữ diễn viên cũng quyết định tạm dừng diễn xuất vô thời hạn.

Chồng Trần Ngạn Hành hiện làm lái xe cho nam tài tử hạng A Huỳnh Tử Hoa. Ảnh: Baidu.

Trần Ngạn Hành sinh năm 1976, xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt. Cô có mẹ là doanh nhân nổi tiếng, rất thành công trong lĩnh vực ẩm thực. Nữ diễn viên từng học cấp 3, đại học ở Mỹ, Canada trước khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) theo đuổi các hoạt động nghệ thuật.

Trần Ngạn Hành tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB hồi năm 1994, gây chú ý nhờ sở hữu diện mạo hao hao Châu Hải My. Khi còn hoạt động trong giới giải trí, nữ nghệ sĩ họ Trần ghi dấu ấn nhờ các vai diễn ấn tượng ở loạt phim ăn khách như Gia Đình Vui Vẻ, Thăng Bình Công Chúa, Đại Thích Khách, Truy Tìm Bằng Chứng, Liêu Trai, Tây Du Ký (bản TVB), Lực Lượng Phản Ứng 2...

Nhan sắc xinh đẹp của Trần Ngạn Hành thời trẻ. Ảnh: Baidu.

Nguồn: On, Sohu