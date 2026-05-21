Rúng động vụ 2 nam ca sĩ bị bắt vì ma túy: Chủ động khai báo 120 bạn nghiện là nghệ sĩ, 2 người đẹp showbiz liên quan

Năm 2014, cơn bão ma túy quét qua showbiz Trung Quốc khiến hàng chục nghệ sĩ bị đánh gục, mất trắng sự nghiệp và rơi vào vòng lao lý như Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Trương Mặc, Lý Đại Mạt... Trong đó, vụ 2 nam ca sĩ kiêm diễn viên Phòng Tổ Danh - Kha Chấn Đông bị bắt giữ cùng nhau vì sử dụng chất cấm, gây rúng động nhất. Phòng Tổ Danh là con trai của "huyền thoại võ thuật" Thành Long. Thời điểm anh bị bắt giữ, Thành Long đang được mời làm Đại sứ phòng chống ma túy tại Trung Quốc. Trong khi đó, Kha Chấn Đông là ngôi sao đang lên của Cbiz, nổi tiếng khắp châu Á và được xem hình mẫu bạn trai lý tưởng sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011).

Ai cũng biết đôi bạn thân Phòng Tổ Danh - Kha Chấn Đông có tiếng ăn chơi, thường xuyên lui tới quán bar tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, song chẳng khán giả nào nghĩ họ lại lún sâu, trượt dài trong ma túy. Theo hồ sơ vụ án, Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông bị bắt vào ngày 14/8/2014. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông đều dương tính với ma túy, cần sa. Khám xét nhà riêng của quý tử Thành Long, cảnh sát đã tìm thấy hơn 100 gram cần sa.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đều cúi đầu thừa nhận đã sử dụng chất cấm. Phòng Tổ Danh khai nhận, anh sử dụng chất cấm từ 8 năm trước, lần đầu là ở Hà Lan. Trong khi đó, Kha Chấn Đông dùng chất gây nghiện được hai năm, lần đầu là ở nhà của chiến hữu Phòng Tổ Danh.

Để giảm nhẹ tội, Phòng Tổ Danh đã khai báo những nghệ sĩ Cbiz dính đến ma túy. Theo đó, có 120 ngôi sao là bạn nghiện với con trai Thành Long. Anh cũng cho biết số cần sa mình sử dụng được cung cấp bởi 1 nghệ sĩ họ F. trong nhóm nhạc hàng đầu xứ Đài. Sau khi nắm được danh sách "kinh thiên động địa" từ chỗ Phòng Tổ Danh, cảnh sát Bắc Kinh cũng đã phối hợp với cảnh sát Đài Bắc bắt giữ thêm 2 người đẹp showbiz có liên quan là nữ diễn viên Lạc Thi (Alice) và Thường Nhất Kiều (Yijo) - ca sĩ của một nhóm nhạc Hàn. Họ cũng đã tụ tập sử dụng chất cấm với Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông vào ngày 14/8/2014, nhưng đã rời đi trước khi lực lượng chức năng truy quét.

Ngày 29/8/2014, Kha Chấn Đông được thả sau 2 tuần bị giam giữ hành chính. Cảnh sát đã huy động 4 chiếc xe thùng để đưa sao nam này về khách sạn. Trong buổi họp báo vào giữa đêm, Kha Chấn Đông cúi rạp người xin lỗi công chúng trước đông đảo phóng viên. Anh cho biết: "Tôi đã phạm sai lầm lớn và không có lời nào để bào chữa cho hành vi phạm pháp của mình. Sai lầm là do lựa chọn của tôi chứ không liên quan gì đến ai. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Tôi may mắn được trao nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, có nhiều người ủng hộ, nhưng cuối cùng tôi lại làm những người yêu quý tôi thất vọng".

Trong khi đó, Phòng Tổ Danh bị truy tố vì sử dụng và tàng trữ chất cấm. Anh bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, phạt tiền 2.000 NDT (7,7 triệu đồng). Trong ngày Phòng Tổ Danh nhận án tù, Thành Long chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng ông cảm thấy xấu hổ trước hành vi của con trai. Siêu sao hàng đầu khẳng định ông không dùng các mối quan hệ cá nhân để giúp Phòng Tổ Danh thoát tội hay được giảm án. Thành Long hy vọng con trai có thể nhận được 1 bài học thích đáng từ sai lầm lần này. "Con tôi làm sai thì nó phải tự chịu hậu quả", Thành Long nói.

Scandal chất cấm nhấn chìm sự nghiệp, danh tiếng của Phòng Tổ Danh - Kha Chấn Đông. Cả hai bị Tổng cục Phát Thanh, Truyền hình Trung Quốc cho vào danh sách đen cấm sóng vĩnh viễn. Phòng Tổ Danh bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giới giải trí và phải chuyển sang làm kinh doanh, còn Kha Chấn Đông do bị cấm quay lại showbiz Trung Quốc đại lục, chỉ có thể duy trì sự nghiệp ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc).

Đến năm 2021, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc chính thức thông qua quy định Kiểm soát vấn nạn ma túy trong ngành giải Hoa ngữ. Quy định nêu rõ những người nghiện ma túy hoặc dính líu đến chất gây nghiện với tư cách là người của công chúng, sẽ không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tham gia vào quá trình sáng tạo, sản xuất sản phẩm nghệ thuật, kể cả công việc hậu trường. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình do nghệ sĩ vướng bê bối sử dụng chất gây nghiện thực hiện, sẽ không được cấp phép phát sóng, kể cả trên Internet. Với quy định nghiêm ngặt này Phòng Tổ Danh, Kha Chấn Đông và các nghệ sĩ dính bê bối chất cấm "bít cửa" quay lại showbiz Trung Quốc Đại lục.

