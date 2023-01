Ngày 9/1, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Bộ TT&TT phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) và trao giải Khuyến khích quốc tế cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 51. Đây là lần thứ 35 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Các em học sinh tham gia buổi lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Trương Định

Theo Ban tổ chức, mỗi năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) chọn một vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) với chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Chủ đề gắn với chương trình hành động của Liên hợp quốc thập niên thứ hai về cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Đây là vấn đề lớn có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của trẻ em là an toàn giao thông đường bộ. Cuộc thi cũng là dịp để các em học sinh tìm hiểu kỹ hơn về Luật an toàn giao thông đường bộ của nước ta.

Đặc biệt, các em cần liên hệ với những kiến thức thực tế trong quá trình tham gia giao thông đường bộ liên quan đến trẻ em, nhận diện những vấn đề giao thông không an toàn ảnh hưởng đến trẻ em, đưa ra những hành động cụ thể và giải pháp khắc phục những vấn đề đó.

Chủ đề cho phép các em được hóa thân thành những hình mẫu siêu anh hùng. Các em có thể vận dụng trí tưởng tượng bay bổng và sự sáng tạo không giới hạn của mình để tạo nên những siêu nhân có hình dáng, tính cách thật rõ nét, có ý chí mạnh mẽ và những khả năng siêu phàm. Tuy nhiên, dù là bất cứ siêu anh hùng nào thì đều phải gánh vác một sứ mệnh đã được gọi tên: Hãy làm cho mọi con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn đối với trẻ em.

Thời gian dự thi từ ngày 10/1 đến ngày 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện). Đối tượng dự thi là các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi. Nơi nhận bài thi Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (số 5, phố Hòa Mã, Hà Nội). Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường Bưu điện.