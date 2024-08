Pharmacity đồng hành cùng phụ huynh chăm sóc bé ngày trở lại trường

Pharmacity luôn đồng hành cùng phụ huynh để chăm sóc sức khỏe của trẻ.

Mùa tựu trường mỗi năm đều rơi vào giai đoạn giao mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Ngoài ra, trong môi trường cộng đồng, trẻ em cũng dễ lây chéo cho nhau các bệnh truyền nhiễm. Các bệnh thường gặp nhất là cảm, ho, sốt, sổ mũi… dẫn đến mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy… Đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh nền, hệ miễn dịch còn yếu và hầu như chưa ý thức được việc che chắn, giữ khoảng cách với nhau khi học tập và vui chơi.



Anh Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Vừa quay lại trường học, bé 4 tuổi đã phải nghỉ cả tuần vì cảm cúm". Anh chia sẻ sau các lần ốm, bé sụt cân, biếng ăn, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, hoạt động học tập, vui chơi. Anh phải cho bé nghỉ tại nhà để chăm sóc và tránh lây nhiễm cho các bạn cùng lớp. Giao mùa hoặc chỉ có một bé trong lớp nhiễm bệnh là rất dễ lan rộng ra các bé khác. Anh khẳng định: "Không ai muốn tựu trường mà con đau ốm, mệt mỏi, khởi đầu không thuận lợi".

Ông Deepanshu Madan – Tổng Giám Đốc Pharmacity chia sẻ: "Hội đồng Y Khoa của Pharmacity đã cùng nghiên cứu và lựa chọn ra những liều thuốc tốt nhất, từ những thương hiệu hàng đầu uy tin dành cho trẻ em. Những lựa chọn này phải vừa giải quyết được những triệu chứng khó chịu một cách hiệu quả, vừa hạn chế đến mức tối thiểu những tác dụng phụ trên sức khỏe của trẻ". Theo lời ông, những cố gắng của Pharmacity được thực hiện với mong muốn đồng hành, chia sẻ nỗi lo lắng của các phụ huynh với sức khỏe của con em trong gia đình.

Các liều thuốc cho trẻ em tại Pharmacity vừa giải quyết được những triệu chứng khó chịu vừa hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng lên sức khỏe của các bé.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hiền Minh – Giám đốc Y khoa của hệ thống nhà thuốc Pharmacity cho biết: Mùa tựu trường là thời điểm thuận lợi bùng phát nhiều dịch bệnh. Bên cạnh sự gia tăng các ca bệnh sởi, thuỷ đậu, tay chân miệng hay sốt xuất huyết, bệnh cúm là bệnh theo mùa thường mắc phải và dễ lây nhiễm. Những diễn tiến nặng khác ở trẻ mắc bệnh khi miễn dịch của trẻ nhạy cảm hơn bình thường như viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí viêm não… sẽ xảy ra thậm chí có thể tử vong nếu không được điều trị bệnh kịp thời và đúng cách". Nữ bác sĩ cũng tin rằng phần lớn các vấn đề sức khỏe của các bé torng thời gian này sẽ được giải quyết khi các phụ huynh có sự chuẩn bị trước về tâm lý cũng như chăm sóc các bé theo đúng tư vấn từ các dược sĩ, bác sĩ. Riêng tại Pharmacity, các liều thuốc được đội ngũ bác sĩ, dược sĩ đưa ra không chỉ giải quyết các triệu chứng khó chịu mà còn phải bảo đảm an toàn cho các bé khi sử dụng.



Pharmacity có đa dạng lựa chọn để bảo vệ sức khoẻ trẻ em, nhất là các dòng sản phẩm hỗ trợ giải quyết các triệu chứng khó chịu trong thời gian này như ố ng men vi sinh Enter o germina , chai x ị t b ổ sung vita m in D3 K2 cho trẻ từ 6 tháng tuổi của Pharmacity.

Pharmacity là chuỗi bán lẻ dược phẩm có hệ thống nhà thuốc thiết kế đóng để luôn kiểm soát và điều hòa không khí, đáp ứng yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm lưu trữ thuốc phù hợp bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài. Đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn về bảo quản thuốc trong môi trường khô với độ ẩm khoảng 75%, nhiệt độ 15-30 độ C. Theo kết quả sát vào năm 2024, Pharmacity được người dùng đánh giá là thương hiệu nhà thuốc số 1 Việt Nam về bảo quản thuốc (theo CI- Research, 5/2024).