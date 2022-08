Pháp: Nước sông Loire xuống mức thấp lịch sử, người dân có thể đi bộ qua lòng sông

Nước sông Loire cạn tới đáy. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh Pháp đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, mực nước sông Loire, nổi tiếng với hàng trăm lâu đài bên bờ sông, giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nước sông cạn đến mức ở nhiều nơi, người dân có thể đi bộ qua lòng sông, các hòn đảo nối liền bờ và bãi cát trải dài.

Người dân có thể đi bộ qua lòng sông Loire. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Eric Sauquet, Trưởng Phòng Khí tượng thủy văn tại Viện Nghiên cứu quốc gia Pháp về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường (INRAE), sông Loire trước đó đã từng ghi nhận mực nước thấp, nhưng đợt hạn hán năm nay là hồi chuông cảnh báo. Ông Sauquet cho biết, các phụ lưu của sông Loire đều khô cạn và đây là điều chưa từng thấy.

Các chuyên gia môi trường khẳng định, mực nước thấp tại đây là "thảm họa" đối với các loài cá, thủy sinh, giao thông đường thủy và hoạt động sản xuất. Do nước cạn, cá nổi lên mặt nước để thở và dễ dàng trở thành con mồi cho diệc và những động vật săn mồi khác. Khi mực nước thấp, môi trường sống của cá cũng bị thu hẹp và cá dễ bị mắc kẹt trong vũng bùn.

Nước sông Loire giảm xuống mức thấp kỷ lục trong trận hạn hán lịch sử tấn công nước Pháp, ngày 16/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Sông Loire khô cạn khiến các tàu du lịch khó di chuyển qua đây. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà máy điện hạt nhân khi nước sông là biện pháp làm mát chính của các lò phản ứng.

Hiện lưu lượng dòng chảy của sông ở mức khoảng 40 m3/giây, thấp hơn 20 lần so với mức trung bình hàng năm.

(Ảnh: Reuters)

Lưu lượng của sông thậm chí sẽ thấp hơn nếu chính quyền địa phương không xả nước từ các đập ở Naussac và Villerest, được xây dựng vào đầu năm 1980 để cung cấp nước làm mát cho 4 nhà máy điện hạt nhân dọc bờ sông.

Bốn nhà máy tại các khu vực Belleville, Chinon, Dampierre và Saint-Laurent có tổng công suất 11,6 GW, đóng góp gần 25% trong tổng sản lượng điện của Pháp. Một số nhà máy của tập đoàn điện lực EDF (Pháp) vốn đã ngừng hoạt động vì lý do kỹ thuật, trong khi những nhà máy khác giảm công suất do mực nước sông thấp. Do đó, việc đóng cửa một hay nhiều nhà máy bên bờ sông Loire có thể đẩy giá điện trên toàn châu Âu lên cao hơn.

(Ảnh: Reuters)

Ông Sauquet nhấn mạnh: "Biến đổi khí hậu đang xảy ra và điều này là không thể phủ nhận. Tất cả mọi người sẽ phải xem xét lại hành vi sử dụng tài nguyên nước của mình".

Thung lũng sông Loire được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2000, nổi tiếng với hàng trăm lâu đài lớn nhỏ.