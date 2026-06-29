Chiếc máy bay thuộc về một trường dạy nhảy dù. Phi công và tất cả 10 hành khách - gồm 5 học viên và 5 huấn luyện viên - đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Một quan chức khu vực nói với đài truyền hình BFM rằng chiếc máy bay dường như đã bị hư hại trước khi lao thẳng đứng xuống mặt đất.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đông dân cư gần một trung tâm mua sắm. "Chỉ cần sai lệch vài mét, vụ tai nạn có thể đã gây thương vong ngoài ý muốn", quan chức này nói.