Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Missouri (Mỹ) vào ngày 14/6, khi một máy bay chở nhóm nhảy dù rơi và bốc cháy chỉ ít phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 12 người trên khoang thiệt mạng.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Butler Memorial Airport, cách thành phố Kansas City khoảng 105 km, vào khoảng 11h30 sáng theo giờ địa phương.

Giới chức Cơ quan Quản lý Khẩn cấp hạt Bates cho biết chiếc máy bay đã không thể đạt được độ cao cần thiết sau khi rời đường băng. Máy bay sau đó thực hiện một cú rẽ trái gấp trước khi lao xuống khu vực cách đường băng khoảng 300 yard (gần 275 m).

Hiện trường sự việc được ghi nhận

Trên máy bay có 11 hành khách và 1 phi công. FAA xác nhận thời điểm xảy ra tai nạn không có dịch vụ kiểm soát không lưu hoạt động tại sân bay.

Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là Pacific Aerospace P750, dòng máy bay cánh quạt một động cơ, do công ty Skydive Kansas City vận hành để phục vụ hoạt động nhảy dù.

Trong thông cáo gửi truyền thông, Skydive Kansas City bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch:

"Đây là mất mát đau lòng đối với tất cả những người có liên quan đến Skydive Kansas City cũng như toàn bộ cộng đồng nhảy dù. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của các nạn nhân."

Công ty cho biết đang phối hợp với các cơ quan địa phương và liên bang trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay đồng thời là Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp hạt Bates, nhận định ban đầu rằng chiếc máy bay có thể đã gặp sự cố về động cơ.

"Tôi cho rằng máy bay đã bị mất công suất. Phi công có lẽ đang cố gắng đưa máy bay vượt qua đường cao tốc để hạ cánh khẩn cấp nhưng máy bay bị thất tốc, lao chúi mũi xuống đất rồi bốc cháy", ông nói.

Trao đổi với USA Today, ông Jacobs cho biết máy bay "không thể bay cao quá khoảng 30 m". Ông cũng nhấn mạnh thời tiết tại khu vực lúc đó rất quang đãng.

"Khả năng rất cao là sự cố liên quan đến động cơ, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ báo cáo chính thức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB)", ông nói thêm.

Theo thông tin từ Skydive Kansas City, đơn vị này là thành viên chính thức của Hiệp hội Nhảy dù Mỹ (USPA) và đang hoạt động trong tình trạng đạt chuẩn.

Trung sĩ Justin Ewing thuộc Đội tuần tra đường cao tốc bang Missouri cho biết chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay đưa khách lên độ cao cần thiết để nhảy dù thì gặp nạn.

Trong số 11 hành khách trên máy bay, có 9 người là người nhảy dù có kinh nghiệm, trong khi 2 người tham gia hình thức nhảy đôi cùng huấn luyện viên.

Đáng chú ý, nhiều người chứng kiến vụ tai nạn ngay từ mặt đất chính là người thân của các nạn nhân.

Ông Jacobs kể lại rằng một phụ nữ có mặt tại hiện trường đã tận mắt chứng kiến chiếc máy bay chở em trai mình gặp nạn. Vợ của người này cũng có mặt tại đó và ban đầu dự kiến sẽ lên chuyến bay cùng họ nhưng cuối cùng không tham gia.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố do nhà chức trách vẫn đang tiến hành thông báo cho gia đình.

Lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo tin chiếc máy bay đang bốc cháy dữ dội trên một cánh đồng gần sân bay. Một số tuyến đường xung quanh khu vực đã tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Cảnh sát bang Missouri, Sở Cảnh sát Butler và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bates đều đã có mặt để hỗ trợ điều tra vụ việc.

NTSB và FAA xác nhận sẽ cùng tham gia điều tra, trong đó NTSB là cơ quan chủ trì.

Trong tuyên bố mới nhất, NTSB cho biết các điều tra viên dự kiến có mặt tại hiện trường vào ngày 15/6 để bắt đầu quá trình ghi nhận hiện trường và kiểm tra xác máy bay.

Cơ quan này cũng sẽ thu thập dữ liệu radar, thông tin thời tiết, hồ sơ bảo dưỡng máy bay và hồ sơ y tế của phi công. Các điều tra viên sẽ xem xét đồng thời các yếu tố con người, kỹ thuật và môi trường để xác định nguyên nhân tai nạn.

NTSB nhấn mạnh rằng trong giai đoạn điều tra ban đầu tại hiện trường, cơ quan này sẽ không đưa ra kết luận hoặc suy đoán về nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: People