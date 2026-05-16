Phản ứng Trần Ngọc Vàng giữa tin đồn tình cảm với Tóc Tiên

Tin đồn hẹn hò giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nguồn cơn xuất phát từ loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong một buổi tiệc sinh nhật, khiến nhiều netizen đặt nghi vấn. Tuy nhiên, phía Tóc Tiên nhanh chóng có phản hồi để tránh những suy đoán đi quá xa. Nữ ca sĩ cho biết Trần Ngọc Vàng chỉ là một trong số các khách mời tham dự buổi tiệc hôm đó. Đồng thời, giọng ca Ngày Mai tiết lộ tổ chức sinh nhật độc thân đầu tiên sau ly hôn, động thái được xem như ngầm phủ nhận thông tin hẹn hò với đàn em.

Giữa lúc mạng xã hội liên tục bàn tán, thái độ của Trần Ngọc Vàng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nam diễn viên không lên tiếng giải thích hay phản hồi trực tiếp về tin đồn. Thay vào đó, anh vẫn duy trì nhịp hoạt động quen thuộc trên trang cá nhân, đăng tải hình ảnh đời thường, clip cập nhật công việc và khoe visual điển trai. Đáng chú ý, vào dịp cuối tuần, Trần Ngọc Vàng còn thoải mái đăng ảnh kèm lời chúc khán giả có một ngày vui vẻ, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện tình cảm đang gây xôn xao.

Nhiều cư dân mạng nhận xét nam diễn viên giữ thái độ khá bình tĩnh trước các đồn đoán đời tư, không để tin đồn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân hay công việc. Đây cũng được xem là cách xử lý quen thuộc của Trần Ngọc Vàng mỗi khi vướng nghi vấn tình cảm.

Trần Ngọc Vàng là ai?

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, đang là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình sáng màn ảnh cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Từ quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020, anh từng bước ghi dấu qua nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh, theo đuổi hình tượng nam thần thư sinh nhưng không ngại thử sức với các dạng vai gai góc, nặng tâm lý.

Chỉ trong năm 2026, Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên phủ sóng trên nhiều nền tảng khi liên tiếp xuất hiện trong hai dự án gây chú ý là phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và điện ảnh Heo Năm Móng . Nếu ở mảng truyền hình, nam diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh visual và lối diễn giàu cảm xúc, thì với Heo Năm Móng , anh cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh bằng dạng vai tâm lý nặng đô hơn, nhiều phân đoạn gây tranh luận.

Trước đó, Trần Ngọc Vàng cũng từng góp mặt trong các dự án như Người Cần Quên Phải Nhớ , Giấc Mơ Của Mẹ , Người Mặt Trời , Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu hay Yêu Nhầm Bạn Thân . Dù có thời điểm bị gắn với nhận xét chưa thật sự bật lên giữa dàn mỹ nam mới của màn ảnh Việt, nam diễn viên vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật và dần tạo được dấu ấn riêng nhờ sự nghiêm túc với nghề.

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, chuyện tình cảm của Trần Ngọc Vàng cũng là chủ đề khiến cư dân mạng tò mò. Tuy nhiên, nam diễn viên chọn cách giữ kín đời tư, hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân hay cuộc sống ngoài công việc. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu cập nhật hình ảnh liên quan đến phim ảnh, hậu trường và các hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Trần Ngọc Vàng từng vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với Kaity Nguyễn khi cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết trong quá trình quảng bá phim. Đặc biệt, màn tương tác táo bạo tại buổi ra mắt Friendzone từng khiến mạng xã hội xôn xao. Dẫu vậy, mọi đồn đoán cũng chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía khán giả vì người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận. Sau đó, cả hai vẫn giữ tinh thần thoải mái khi tiếp tục đóng cặp trong dự án Tử Chiến Trên Không .

