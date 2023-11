Phản ứng phía hoa hậu Thùy Tiên về ảnh chụp chung với 2 "tú ông" trong đường dây môi giới mại dâm

Ngày 6/11, MXH xôn xao chia sẻ hình ảnh Thùy Tiên chụp cùng 2 "tú ông", trong đó có Huỳnh Thanh Thuận - đối tượng bị Cơ quan chức năng khởi tố vì hành vi Môi giới mại dâm vào ngày 3/11. Cư dân mạng còn phát hiện trên trang cá nhân của Huỳnh Thanh Thuận còn tạo hẳn một album hình cho Miss Grand International 2021.

Đáng chú ý, trong bức ảnh được chia sẻ còn có "tú ông" Lê Hoàng Long - người bị bắt vì hành vi Môi giới mại dâm cho các người đẹp trong showbiz vào tháng 9/2022. Hình ảnh Thùy Tiên chụp cùng 2 "tú ông" bị bắt khiến netizen xôn xao bàn tán.

Chúng tôi đã liên hệ với quản lý của Thùy Tiên tìm hiểu mối quan hệ giữa Thùy Tiên với 2 "tú ông". Tuy nhiên phía nàng hậu không đưa ra phản hồi.

Ngày 3/11, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, quê quán tỉnh Kiên Giang, nghề nghiệp chuyên viên trang điểm), Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo (cùng SN 1985 và lao động tự do) về hành vi Môi giới mại dâm.

Qua cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai sau khi có người có nhu cầu mua dâm các gái mại dâm là người trẻ, đẹp, hoạt động trong giới showbiz, Huỳnh Thanh Thuận đã giới thiệu T.T.L., L.H.P., H.P.T.H. là các người mẫu, hoa khôi, ca sĩ đang hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Mức giá với người mua dâm đối với gái bán dâm trong vụ việc này từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).

Huỳnh Thanh Thuận (bìa trái) cùng 2 đồng phạm bị bắt vì hành vi Môi giới mại dâm

Tháng 9 năm ngoái, Lê Hoàng Long bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm. Khai với cơ quan điều tra, Long đã giới thiệu 2 người đẹp có tên T.H. và T.T. khá tiếng nổi trong giới showbiz Việt Nam, là celeb hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Hoa hậu, để bán dâm. Sau đó, Long thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 USD (tương đương 360 triệu đồng) với mỗi người đẹp bán dâm. Thời điểm đó, Thùy Tiên cũng bị cộng đồng mạng réo tên nhưng nàng hậu lên tiếng phủ nhận.

Sau đó, đại diện Cục Cảnh sát hình sự khẳng định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên không liên quan đến hai cái tên viết tắt trên và đường dây bán dâm này.