Phản ứng của William và Kate trước khủng hoảng của Hoàng gia Anh

Tối 30/11, Thân vương và Vương phi xứ Wales xuất hiện trên thảm đỏ buổi biểu diễn Royal Varitety Performance tại Albert Hall ở London, Anh.

Trong video do People ghi lại, khi cặp vợ chồng hoàng gia bước ra khỏi xe, các phóng viên hét lên những câu hỏi liên quan đến ồn ào gần đây: “Thưa Thân vương, ngài có nhận xét gì về cuốn sách của Omid Scobie không?" và “Ngài có xem chương trình Piers Morgan tối qua (29/11) không, thưa Vương phi?”…

Phản ứng của Thân vương và Công nương

Hoàng tử William và Công nương Kate không trả lời hay tiếp nhận các câu hỏi. Họ bước về phía nhau và nắm tay nhau trong chốc lát trước khi William đặt tay lên lưng vợ rồi cùng nhau sải bước trên thảm đỏ.

Hoàng tử William và Công nương Kate tươi cười khi bước xuống thảm đỏ tại Albert Hall.

Như hầu hết scandal từ trước đến nay, Hoàng gia Anh luôn có chung một phản ứng duy nhất là giữ im lặng và không tỏ thái độ gì. Theo báo chí quốc tế, Cung điện Buckingham đang xem xét tất cả lựa chọn liên quan đến tình hình, bao gồm cả hành động pháp lý.

Trước đó vào sáng cùng ngày, vợ chồng xứ Wales đại diện Hoàng gia Anh tiếp đón Thái nữ Thụy Điển Victoria và phu quân là Vương thân Daniel tại Lâu đài Windsor.

Cung điện Kensington đăng lên X (Twitter) hình ảnh 4 người thừa kế của ngai vàng hai quốc gia châu Âu cười tươi và giao lưu vui vẻ.

Động thái này nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng. Họ để lại nhiều bình luận động viên: “Sự im lặng trang nghiêm. Cặp đôi này là hình ảnh thu nhỏ của gia đình, tình yêu và đẳng cấp”, “Các vị thật tuyệt vời! Hãy ngẩng cao đầu! Tất cả chúng tôi yêu hai vị”, “Hãy tiếp tục công việc của các vị và bỏ qua những quả nho chua”, “Hoan hô. Đẳng cấp và điềm tĩnh đến từ cặp đôi trong mơ của chúng tôi như mọi khi”…

Vào ngày 28/11, danh tính hai thành viên hoàng gia "quan ngại" về màu da của Hoàng tử Archie, con trai Harry và Meghan, vô tình được tiết lộ trong bản dịch tiếng Hà Lan của cuốn tiểu sử Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival.

Không lâu sau đó, nhà xuất bản Xander xác nhận với Daily Mail đã nhận được yêu cầu dừng bán sách từ Mỹ và không tiết lộ gì thêm. Tác giả Omid Scobie phủ nhận cáo buộc bày chiêu trò để câu kéo người mua sách, cho rằng đó là lỗi dịch thuật.

Saskia Peeters, người được thuê dịch cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Hà Lan, khẳng định với MailOnline chỉ làm công việc của dịch giả là chuyển ngữ, không hề thêm tên bất kỳ ai vào sách. Bà cũng bày tỏ khó hiểu trước phát ngôn đổ lỗi cho dịch thuật của Scobie.

Kate và William tiếp đón vợ chồng Thái nữ Thụy Điển tại Lâu đài Windsor.

Ồn ào càng bị đẩy lên cao trào khi MC nổi tiếng Piers Morgan trực tiếp gọi tên hai nhân vật bí ẩn trong chương trình Piers Morgan Uncensored ngày 29/11. Ông giải thích mặc dù không tin hai thành viên hoàng gia có ý phân biệt chủng tộc trong lời nói, nhưng người Anh cần được biết sự thật.

Động thái này gây phẫn nộ trong giới chuyên gia. Họ cho rằng Morgan đang tiếp tay cho Scobie hạ bệ Hoàng gia Anh. Trong khi đó, nguồn tin nói với Mirror gia đình Windsor mất tinh thần và thất vọng.

William và Kate thực sự bình tĩnh?

Những hình ảnh mới nhất về William và Kate cho thấy cặp vợ chồng hoàng gia bàng quan trước thế sự. Tuy nhiên, Judi James, chuyên gia ngôn ngữ hình thể ở Anh, không cho là vậy sau khi phân tích những hình ảnh về hai người trong sự kiện tại Albert Hall.

“Kate trông hơi dễ bị tổn thương ở đây, với tư thế không đẹp đẽ như bình thường khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng nụ cười của cô ấy trở nên ấm áp mỗi lần kết nối với William bằng ánh mắt chia sẻ nhiều hơn bình thường”, nữ chuyên gia đánh giá trên Femail.

Trong khi Kate không được thoải mái, cử chỉ của William chỉ ra anh hỗ trợ và động viên vợ. Theo bà James, người đẹp sinh năm 1982 tiếp nhận sự giúp đỡ từ chồng, còn trao cho anh nụ cười mang vẻ biết ơn.

Bà James cũng nhận xét về trang phục của đôi vợ chồng: “Đây không phải là thời trang thảm đỏ thông thường của họ. Sau những lời lăng mạ và tin đồn từ cuốn sách của Scobie, cặp đôi dường như thực hiện một cách tiếp cận vương giả, cũng rất nhân văn và bộc lộ nhiều cảm xúc hơn về tình yêu của họ hơn bao giờ hết. Như một tuyên bố từ ngôn ngữ cơ thể, nó dường như giải quyết tất cả nhận xét tiêu cực”.

Công nương Kate được nhận xét tươi cười nhưng mang đến cảm giác dễ bị tổn thương.

Trước đó, nguồn tin của Us Weekly (Mỹ) cho biết Hoàng tử William không ngạc nhiên về những tiêu đề mà cuốn Endgame đưa ra. Anh không muốn tham gia vào cuộc thảo luận vì càng nói nhiều càng thu hút sự chú ý.

Theo nguồn tin, William xem cuốn tiểu sử là sự mô tả đầy ác ý về chế độ quân chủ, đồng thời không có ý định góp phần vào việc công khai loạt câu chuyện sai trái và tàn nhẫn về gia đình mình. Tuy vậy, William cũng bực bội và chán ngấy những ồn ào xoay quanh cuốn sách và gia đình.

Liên quan đến việc sách bị dừng bán ở Hà Lan, nhà xuất bản Xander thông báo với People rằng đang trong quá trình chỉnh sửa lỗi và cuốn Eindstrijd (tên tiếng Hà Lan của Endgame ) dự kiến trở lại hiệu sách vào ngày 8/12.