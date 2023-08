Phản ứng của Phan Như Thảo trước vụ kiện 288 tỉ đồng của chồng

Phan Như Thảo và chồng- đại gia Đức An

Vụ kiện tụng, tranh chấp tài sản 288 tỉ đồng giữa đại gia Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy từng gây xôn xao dư luận một thời.

Cả hai kết hôn năm 2006, sau một tuần tìm hiểu. Sau đó, họ về cùng nhà được 13 tháng, sinh hai con chung rồi quyết định ly dị vào năm 2008 tại Mỹ.



Ông Đức An nêu rõ trong đơn kiện, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3-2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông. Thế nhưng, suốt 13 năm qua, siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa trả lại tài sản cho ông An.

Hiện, đại gia Đức An đã cưới người mẫu Phan Như Thảo. Khi vụ kiện của đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy trở nên ồn ào, cái tên Phan Như Thảo cũng được nhắc đến liên tục.

Thời điểm hiện tại, khi Tòa án Nhân dân TP HCM quyết định đem vụ việc ra xét xử, Phan Như Thảo tiếp tục được cư dân mạng "hỏi thăm".

Cô cho biết ông xã không nói gì với mình và bản thân cô cũng không quan tâm vụ kiện. Cô nói: "Việc này có luật sư phụ trách. Đây không phải là chuyện liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm. Ông xã của tôi vẫn bình thường. Anh ấy cũng không nhắc đến việc này nên thật sự là tôi không biết".

Phan Như Thảo chia sẻ hình ảnh đang đi du lịch cùng chồng

Trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo khoe ảnh trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở biệt thự ven biển Ninh Phước, Khánh Hòa. Cô không bình luận hay chia sẻ thêm cảm xúc nào về vụ kiện của chồng và vợ cũ của anh. Nữ diễn viên tập trung vào cuộc sống riêng và chăm sóc công việc kinh doanh của mình.

Dù vướng không ít thị phi vì chênh lệch tới 26 tuổi nhưng cặp đôi Đức An và Phan Như Thảo đã chứng minh bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nói về cuộc sống hiện tại, Phan Như Thảo nói: "Tôi luôn mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Cô thấy may mắn vì được chồng yêu thương, cưng chiều

Từ khi còn nhỏ, khi mới bắt đầu biết suy nghĩ, biết bản thân mình muốn gì, mỗi một tuổi tôi đều cảm thấy rất hài lòng đến tận bây giờ. Bởi vì tôi luôn sống và làm theo những gì mình thích. Tôi được bố mẹ yêu thương, ông xã cưng chiều, muốn làm gì thì làm đó. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn".