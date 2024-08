Phản ứng của Lọ Lem sau màn catwalk gây tranh cãi

Sinh ra trong gia đình có gia thế tốt, đạt kết quả học tập ấn tượng, sở hữu nhan sắc xinh xắn... Lọ Lem - con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo hội tụ đủ các yếu tố nổi bật, là một trong những mỹ nhân gen Z đình đám Vbiz.

Khi còn bé, 2 con của MC Quyền Linh khá hiếm hoi lộ diện nhưng dạo gần đây thì hoạt động mạng xã hội chăm chỉ hơn, và còn đổ bộ các sự kiện showbiz. Đáng nói nhất, Lọ Lem vừa gây sốt mạng xã hội bằng clip lần đầu catwalk, mang về gần 10 triệu view. Tuy nhiên, chính lần "debut" này khiến ái nữ nhà giàu gặp không ít phiền toái, trong đó có cả những bàn luận tiêu cực. Đặc biệt, hành động Lọ Lem liếm môi khi đang tạo dáng trên sàn diễn khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Giữa lúc bị gọi tên vào những thị phi không đáng có, Lọ Lem vẫn cập nhật mạng xã hội, đăng bài quảng bá dự án phim mới của Quyền Linh. Tiểu như Vbiz thoải mái tương tác với những bình luận khen ngợi nhan sắc, động viên tinh thần và "bơ đẹp" trước những bàn luận không mấy tích cực.

Đặc biệt, khi một cư dân mạng đứng ra bênh vực Lọ Lem lần đầu catwalk nhưng thể hiện như thế là đã rất tốt thì con gái Quyền Linh đáp lại: "Dạ, em cảm ơn nhiều. Em sẽ cố gắng trau dồi và ngày càng hoàn thiện hơn ạ". Cách trả lời nhẹ nhàng, lễ phép và thể hiện tinh thần cầu tiến của Lọ Lem gây thiện cảm.

Clip: Con gái MC Quyền Linh gây bão khi khoe nhan sắc mỹ miều nhưng hành động liếm môi gây tranh cãi

Lọ Lem đăng ảnh bên MC Quyền Linh giữa lúc vướng tranh cãi sau màn catwalk

Ái nữ hào môn hứa hẹn sẽ trau dồi và rút kinh nghiệm vào những lần sau

Lọ Lem nhận về đủ ý kiến khen - chê trong lần đầu catwalk trên sàn diễn chuyên nghiệp

Lọ Lem sinh năm 2006, là con đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả ba lẫn mẹ và nhiều người ví von Lọ Lem xinh không kém hoa hậu. Nhờ ngoại hình nổi bật, con gái Quyền Linh đã được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo. Dạ Thảo từng chia sẻ con gái sẽ trích một phần tiền cát xê để gửi bố mẹ lập quỹ làm từ thiện.

MC Quyền Linh từng chia sẻ về dự định cho con gái vào showbiz: "Với các bé nhà tôi, showbiz choáng ngợp trước mắt. Cứ lướt báo chí, truyền thông mạng là thấy con của Quyền Linh. Các con được mọi người yêu quý tôi rất vui nhưng nâng lên cao quá, gọi là hoa hậu này, hoa hậu kia làm tôi thấy hơi lo vì sợ các con ỷ lại. Thật ra tôi thấy các con của tôi chưa tới mức như vậy. Các bé cũng chỉ là những cô học trò dễ thương, ngoan ngoãn.

Các bạn đạo diễn cũng mong muốn con tôi đóng phim nhưng tôi tránh hết. Tôi chỉ nói về các hoàn cảnh khó khăn khi đi chương trình chứ không nói về showbiz trước mặt các con. Tôi không muốn các con thấy hào quang sáng quá rồi chạy theo mà bỏ bê việc học, mất đi sự trong veo đang có. 'Đam mê là của con. Con đam mê cái gì là con cứ theo, ba mẹ sẽ ủng hộ', tôi nói với con là vậy nhưng cũng cố hướng các con về việc học, đam mê làm việc chứ không nói đam mê showbiz".

Ái nữ 18 tuổi của MC Quyền Linh chuẩn ngoan xinh yêu

Liên quan đế lời khuyên cho con gái thi hoa hậu, Quyền Linh cũng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không muốn con mình thi hoa hậu. Sau này con có muốn thi hay không thì tôi không biết vì tôi không dám cản bước của con mình. Trong thâm tâm tôi không muốn con tôi đi thi, cũng không bao giờ hướng tới. Để bước vào cuộc thi hoa hậu đã là một áp lực rồi, thành hoa hậu lại càng áp lực nữa, không đậu thì còn áp lực kinh khủng hơn.

Nhiều người rủ con tôi đi thi. Tôi có thể dìu dắt, động viên, thậm chí nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia các cuộc thi nhan sắc nhưng tôi không làm điều đó. Tôi muốn con tôi học đã để khi con bước vào giảng đường đại học, đủ tuổi rồi con sẽ quyết định điều đó, còn hiện tại thì chưa. Gia đình luôn hướng con tới việc học là chính. Tôi nghĩ Lọ Lem cũng có khoảng 30 - 40% thích cái đẹp, sàn diễn, thời trang, các cuộc thi nhan sắc nhưng con tôi biết điều gì ba mẹ đang định hướng nên chỉ có học xong đã rồi tùy duyên. Tôi ưu tiên cho các con xem chương trình học đường trước".

Quyền Linh mong muốn 2 con tập trung cho việc học tập hơn là hoạt động showbiz

Bên cạnh sắc vóc xịn xò, Mai Thảo Linh còn có thành tích học tập rất tốt và sở hữu nhiều năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là vẽ. Trước đó, Lọ Lem thường xuyên được tuyên dương trên trang của trường với những thành tích đậm chất "con nhà người ta" như giải Nhất hạng mục vẽ tranh Canvas Cuộc thi Văn chương Sài Gòn 2022, giải Nhất Cuộc thi Nhiếp ảnh 2023 do FOBISIA tổ chức. Chưa kể, con gái Quyền Linh còn xuất sắc hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc tế Cambridge IGCSE năm 2022 với toàn bộ các môn học đạt điểm A*-A. Tháng 4/2024 vừa qua, Lọ Lem cho biết đã trúng tuyển vào trường University of the Arts London (UAL) (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh).