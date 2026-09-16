Đáng chú ý, món quà anh dành tặng con không phải một món đồ đắt tiền mà là một bộ ảnh có sự xuất hiện của người thân, đặc biệt là sự xuất hiện chung của cả Minh Nhựa và vợ cũ - Phương Thúy.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Minh Nhựa viết lời chúc mừng sinh nhật Suri và cho biết năm nay anh muốn dành cho con một món quà "rất đơn giản" nhưng trước đây chưa có được.

"Người lớn có thể đã đi tiếp cuộc đời mình, nhưng trong cuộc đời của một đứa con, ba vẫn là ba, mẹ vẫn là mẹ", Minh Nhựa chia sẻ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Minh Nhựa xuất hiện cùng con gái Suri và mẹ ruột của cô bé. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nam doanh nhân hôn má con gái, trong khi một khung hình khác là hình ảnh cả ba người cùng chụp bên chiếc bánh sinh nhật. Đồng thời, anh cũng đăng ảnh cùng Mina Phạm và con gái.

Anh viết: "Có những món quà rồi một ngày sẽ cũ, còn Dad (bố) mong tấm hình này sẽ là một kỷ niệm đẹp để con mang theo sau này".

Điểm khiến bài đăng nhận được sự chú ý nằm ở thông điệp phía sau những bức ảnh. Thay vì tập trung vào giá trị vật chất của món quà, Minh Nhựa nhấn mạnh ý nghĩa của việc lưu giữ một khoảnh khắc gia đình dành cho con gái.

Minh Nhựa cũng trực tiếp đề cập đến mối quan hệ giữa những người lớn trong gia đình sau khi cuộc hôn nhân đã kết thúc. "Một cuộc hôn nhân cũ đã dừng lại, nhưng tình thương của mọi người dành cho con thì không", anh viết.

Thông điệp này cũng được thể hiện qua loạt ảnh khi Suri luôn đứng ở vị trí trung tâm trong bức hình chụp cùng người thân. Trước đó, Suri được biết đến là con gái thứ ba của Minh Nhựa và vợ cũ. Suri tên thật là Phạm Trần Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2016. Sau khi bố mẹ chia tay, cô bé sống cùng mẹ và tương đối kín tiếng trên mạng xã hội.

So với hai chị gái Joyce Phạm và Susie Phạm, Suri ít xuất hiện trước công chúng hơn. Tuy nhiên, trong năm 2026, hình ảnh cô bé dần được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, trong đó có những khoảnh khắc xuất hiện cùng hai chị gái trong các dịp gia đình.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác trên trang cá nhân của Minh Nhựa. Đáng chú ý, nội dung anh chia sẻ không xoay quanh những món quà giá trị mà tập trung vào một điều khá giản dị: lưu lại hình ảnh những người thân bên cạnh Suri trong ngày đặc biệt.

Đây cũng không phải lần đầu Minh Nhựa chia sẻ những khoảnh khắc gắn với các con. Trước đó, anh từng đăng tải hình ảnh chụp cùng ba con gái là Joyce, Susie và Suri. Ba chị em là những người con chung của anh với người vợ đầu.

Năm 2025, trong một dịp kỷ niệm, doanh nhân cũng đăng ảnh đại gia đình chung khung hình cùng có sự xuất hiện của người vợ cũ.

“Đây có lẽ là bức ảnh có ý nghĩa nhất của gia đình. Thời gian đã đủ để xoa dịu quá khứ. Nay ai cũng đã có được 1 gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Khi chúng ta sống chân thành thì mọi thứ sẽ diễn ra ngày một tốt đẹp hơn và rồi hiện tại là một minh chứng cho điều đó. Cảm ơn và hãy cùng hướng về tương lai tốt đẹp nhé!” - đại gia ngành nhựa viết.

Với Suri, những lần xuất hiện cùng bố đặc biệt nhận được sự chú ý bởi cô bé vốn khá kín tiếng. Loạt ảnh sinh nhật lần này vì thế không chỉ ghi lại một buổi tiệc, mà còn là cách Minh Nhựa lưu giữ một kỷ niệm mà anh cho rằng con gái có thể mang theo trong những năm tháng sau này.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)