Phản ứng bất ngờ từ khán giả trẻ đến xem triển lãm của Quang Đại ở Hà Nội: “Mình thấy rất có chiều sâu, trải nghiệm tuyệt vời!”

Đầu tháng 4/2022, Quang Đại lần đầu cho ra mắt triển lãm tranh “How are you these days?” tại một phòng trưng bày ở Quận 1, TP.HCM. Dự án gồm nhiều bức tranh ghi lại hành trình trưởng thành của bản thân nam người mẫu và những người xung quanh, chủ yếu là phác họa chân dung, sử dụng chất liệu sơn đầu. Sau 1 tuần ra mắt ở TP.HCM, triển lãm của Quang Đại lại vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ dân mạng, đặc biệt là trong cộng đồng hội hoạ.

Hơn 1 tháng sau khi khởi động triển lãm tranh cá nhân tại TP.HCM, Quang Đại đã mang các tác phẩm “How are you these days?” đến với Hà Nội. Buổi triển lãm diễn ra từ 22/5 - 29/5 tại một phòng trưng bày nổi tiếng trên phố Hàng Trống, đối diện Hồ Gươm. Ngay khi vừa đăng bài thông báo mở cửa đón khách trong một hội nhóm về tranh vẽ nổi tiếng, Quang Đại tiếp tục nhận về các phản hồi tiêu cực. Các ý kiến cho rằng tác phẩm của nam người mẫu thiếu chiều sâu, không mang tính nghệ thuật. Một số quan điểm gay gắt hơn nhận định triển lãm của Quang Đại có cách set up “giống studio chụp hình” hơn là để xem tranh.

Triển lãm của Quang Đại tại Hà Nội

Ngoài dân mạng và khán giả, một vài người có chuyên môn trong ngành hội họa đã đưa ra ý kiến về triển lãm tranh của Quang Đại. Matthew Mai, người sáng lập Cộng đồng Mê Tranh (đây là nơi Quang Đại đã chia sẻ bộ ảnh đối diện đông đảo với giới nghệ thuật và công chúng) cho biết: “Quang Đại nên dành thời gian học hỏi thêm về kiến thức hội họa và trau dồi kỹ thuật vẽ. Mặt khác từ góc nhìn của một người muốn lan tỏa nhận thức về hội họa với cộng đồng, mình thấy việc một người đam mê hội họa bắt đầu thực sự trải nghiệm hội họa, song lan tỏa với cộng đồng là một điều đáng hoan nghênh. Nhất là khi Quang Đại lại còn là người có sức ảnh hưởng lớn tới người trẻ”.

Không gian trưng bày ở Hà Nội rộng hơn so với TP.HCM. Quang Đại cũng đầu tư hơn về số lượng tranh, cách set up ánh sáng, đạo cụ…

Triển lãm tấp nập ngay cả khi là ngày thường trong tuần

Có mặt tại triển lãm trong ngày 25/5 - ngày thứ 3 mở cửa ở Hà Nội, chúng tôi ghi nhận tình hình khá đông khán giả tìm đến trải nghiệm không gian “How are you these days?” của Quang Đại, dù là buổi chiều ngày thường trong tuần. Bảo vệ phía ngoài khách sạn của phòng trưng bày trên phố Hàng Trống cho biết, hai hôm trước chưa quá đông khách, nhưng từ sáng ngày 3 số người đến hỏi và xem tăng gấp 2, gấp 3.

Nhiều khách đến xem triển lãm trong khung 15h - 16h

Đa số là các bạn trẻ có gu ăn mặc, dù không trực tiếp làm việc trong ngành nghệ thuật nhưng vẫn có sự yêu thích nhất định

Ngoài các tác phẩm sơn dầu với tone màu xanh - đỏ, triển lãm có nhiều không gian thể nghiệm với các bông hoa tulip đặt xung quanh gian phòng, các hình dán chấm tròn, ly rượu vang đặt bất quy tắc… Sự sắp đặt này khiến các khán giả trẻ khá thích thú. Khách tới tham quan có thể mang theo hoa tulip về.

Trên mạng chê, vậy khách xem thực tế thấy có ổn không?

Trái với nhận định của cộng đồng mạng và các ý kiến có phần gay gắt của giới chuyên môn, những người trẻ trực tiếp xem triển lãm có những cảm nhận đa chiều, dành cho Quang Đại những nhận xét tích cực, thể hiện góc nhìn riêng. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, một số vị khách trẻ tuổi cho biết như sau:

Khán giả trẻ ở Hà Nội nghĩ gì về triển lãm của Quang Đại?

Việt Tùng (23 tuổi): “Mình biết đến triển lãm qua giới thiệu của bạn gái, có follow anh Quang Đại nên cũng qua đây xem. Mình đánh giá triển lãm rất có chiều sâu, lột tả chính xác những gì con người hiện đại đang phải trải qua. Bức tranh một cô gái đang nhìn vào gương là tác phẩm mình ấn tượng nhất về bố cục, như nhìn thấy qua nét bút họa sĩ hiện lên tất cả các cảm xúc hỗn độn, bức xúc của cô ấy…



Về các ý kiến trái chiều, theo mình mỗi người có một cảm nhận, góc nhìn khác nhau khi xem tranh, và cũng không thể đánh giá cảm thụ cá nhân. Còn với mình, mình thấy kết nối với thông điệp của buổi triển lãm. Mọi người ngày nay sau 1 ngày đi làm về thường quên mất suy nghĩ cho bản thân, trong khi đó là cách để tái tạo lại niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình”.

Ngọc Trâm (21 tuổi): “Đã đi kha khá buổi triển lãm, mình thấy triển lãm của Quang Đại có nhiều nét khác biệt, cảm giác muốn tìm hiểu kỹ hơn. Bài trí mình đánh giá là hài hoà. Tranh để nói là đẹp xuất sắc thì không phải nhưng có nét riêng biệt, những bức chân dung khắc họa nhiều tâm trạng, khiến người xem tìm thấy mình ở đấy.

Mình không chắc là đã hiểu được đúng với những gì tác giả muốn truyền tải, nhưng có thể hiểu một phần. Các bức tranh không quá khó xem vì vẫn hiểu được, không quá trừu tượng”.

Ngọc Anh (21 tuổi): “Mình là 1 follower trên Instagram ‘chú’ Đại, khi thấy ‘chú’ đăng ảnh trên Instagram thì muốn đến ủng hộ. Đối với một người không chuyên về nghệ thuật như mình thì khi mới bước vào, mình không hiểu hết ý nghĩa các bức tranh. Một phần có lẽ do mình học khối Tự nhiên, luôn có tư duy phân định ‘Cái này là gì, vì sao lại như thế?’, nhưng sau khi đọc bảng hướng dẫn thì mình có phần nào mường tượng được ra dụng ý. Với cách sắp xếp ánh sáng, đồ đạc trên tường và dưới sàn mình đều thấy mới lạ. Luồng ánh sáng màu đỏ đập vào mắt ngay khi bước vào, hai bên lại là những mảng ánh sáng dịu hơn, tạo thành trải nghiệm mới mẻ với mình.

Với các ý kiến trái chiều mình có đọc qua. Mình thấy mỗi người mỗi cảm thụ nghệ thuật khác nhau nên mình luôn tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng với mình buổi triển lãm này là trải nghiệm tuyệt vời”.

Một số góc khác trong buổi triển lãm của Quang Đại ở Hà Nội

Được biết, chuỗi dự án triển lãm tranh của Quang Đại sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm trên khắp Việt Nam. Với những phản ứng trái chiều ngay khi khởi động ở TP.HCM và Hà Nội, Quang Đại vẫn giữ im lặng.

Còn bạn, bạn cảm nhận buổi triển lãm này ra sao?