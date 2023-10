Phần trình diễn của Mikelodic tại Rap Việt Concert bị tố "vay mượn" ý tưởng từ show Ký ức Hội An?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Xuân Hà (Giám đốc Công viên Ấn tượng Hội An) đã đăng tải bài viết cho rằng một tiết mục dàn dựng của Rap Việt All-Star Concert 2023 quá giống với 1 phần dàn dựng của show thực cảnh Ký ức Hội An. Bài đăng đang được dư luận đặc biệt quan tâm với nhiều luồng ý kiến chỉ trích nhắm đến BTC Rap Việt Concert.

Ông Xuân Hà viết: "Một sự vi phạm bản quyền không hề nhẹ. Tối qua, thật bất ngờ khi nhìn thấy "hình ảnh" của show Ký ức Hội An trên sân khấu Rap Việt All-Star Concert 2023. Hình ảnh có thể nói giống đến 95% từ hình trang phục, dáng đi, động tác vũ đạo (còn thiếu 5% là sự trình diễn với sự đam mê và động tác thuần thục được tập luyện kỹ càng). Có lẽ nào Ban biên tập chương trình không thể nhận thấy sự sao chép từ show Ký ức Hội An đã được trình diễn 6 năm nay. Ký ức Hội An có được như ngày hôm nay là sự đóng góp nhiệt tình, niềm đam mê, mồ hôi, nước mắt của hàng ngàn diễn viên, biên đạo, vận hành trong 6 năm qua bất kể nắng, mưa to, gió lớn, nhưng đêm lạnh căm. Toàn bộ trang phục cùng vũ đạo của Ký ức Hội An đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Bản quyền tác giả. Vậy mà đã bị một chương trình lớn như Rap Việt All-Star Concert 2023 xâm phạm. Nghe nói biên đạo cũng là NSL và chắc BTC cũng không phải là những tay mơ trong ngành".

Bài đăng bức xúc của ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Công viên Ấn tượng Hội An.

Cụ thể hơn, tại Rap Việt All-Star Concert 2023 diễn ra tối 7/10 tại SECC (TP.HCM), màn trình diễn Thanh âm da vàng của rapper Mikelodic để lại nhiều ấn tượng. Trong lúc nam rapper đang rap, từ phía cánh gà hàng chục vũ công tiến ra thành một hàng dài, mặc áo dài trắng, đội nón lá và bước đi đều theo nhịp nhạc. Khán giả được dịp trầm trồ về sự dàn dựng phù hợp với một bản rap có nội dung về quê hương đất nước.

Mikelodic trình diễn "Thanh âm da vàng" tại Rap Việt Concert tối 7/10

Phần dàn dựng với các vũ công mặc áo dài khiến khán giả trầm trồ

Tuy nhiên, phần dàn dựng này bị cho là quá giống với show thực cảnh Ký ức Hội An trình diễn tại Công viên Ấn tượng Hội An. Đây là một trong những show thực cảnh được du khách đặc biệt quan tâm khi đến phố cổ Hội An, thậm chí được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những show thực cảnh ấn tượng nhất thế giới bởi sự đầu tư mạnh về kịch bản, bối cảnh, kĩ xảo và nội dung các phần dàn dựng. Show thực cảnh này ra đời từ năm 2017 và được duy trì đến tận thời điểm hiện tại, là một sản phẩm du lịch dặc sắc khi du khách đến Hội An.

Ở show thực cảnh Ký ức Hội An, một trong những màn trình diễn mang tính điểm nhấn cũng chính là khung cảnh hàng chục vũ công trong áo dài trắng và nón lá đi thành một đường dài trên bối cảnh hoành tráng. Rất nhiều người khi so sánh show Ký ức Hội An với Rap Việt Concert 2023 đã nhận ra nét tương đồng khá rõ ràng này.

Hình ảnh phần dàn dựng áo dài - nón lá từ show "Ký ức Hội An"

Có thể thấy từ phần phục trang, ý tưởng và cách đi đội hình của Rap Việt Concert có nhiều nét tương đồng với phần dàn dựng này của show "Ký ức Hội An".

Chúng tôi đã liên hệ với Đạo diễn Vương Khang - Tổng Đạo diễn Rap Việt All-Star Concert 2023 tuy nhiên anh chưa đưa ra câu trả lời chính thức.