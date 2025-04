Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, SN 1997) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, SN 1997), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và 2 người khác về tội “Lừa dối khách hàng". Ngoài ra, Công an cũng khởi tố Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Phân tích góc độ pháp lý, Luật sư Vũ Thị Thương Thương - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Thanh Tra, trường hợp Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì mức án cao nhất có thể đối diện là 5 năm tù giam.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên”.

Quang Linh Vlogs và đồng phạm nghe quyết định - Ảnh: VTV

Bên cạnh đó, người phạm tội lừa dối khách hàng còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, những người nổi tiếng trên mạng cần thận trọng đánh giá tính pháp lý với mỗi dự án.

"Họ cần xác định rằng ngoài việc kinh doanh thì họ còn có sứ mệnh truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho giới trẻ, cho xã hội. Nếu không thận trọng với hành vi, lời nói của mình, những người nổi tiếng sẽ vô tình tác động tiêu cực cho xã hội, và chính bản thân sẽ gặp phải những rắc rối pháp lý", luật sư Giáp chia sẻ trên Dân Trí.

Chủ tịch Công ty Asia Life bị khởi tố khung hình phạt đến chung thân?

Cũng phân tích về vụ án này trên tờ Dân Trí, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy, các đối tượng đã sản xuất hàng giả về tem, nhãn, bao bì, giả về sở hữu trí tuệ, giả về công dụng, tác dụng sản phẩm, giả về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hoặc có các hành vi làm giả khác sẽ bị xử lý hình sự.

Người nào thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân, theo quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự.

CQĐT sẽ làm rõ giá trị số hàng giả đã sản xuất và bán ra thị trường để xác định khung hình phạt các bị can phải đối mặt trong vụ án này.

Theo đó, trong vụ án này, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life (trụ sở tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phân tích cụ thể hơn, luật sư Luật sư Thương dẫn Theo quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14) phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; Làm chết 02 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên”, luật sư Thương cho biết.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng hoa hậu Thuỳ Tiên trong một buổi livestream bán kẹo rau củ

Qua điều tra trước đó xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Công an xác định từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, Công ty Asia Life sản xuất hơn 160.000 hộp kẹo rau củ Kera cho Công ty CP Tập đoàn Chị em Rọt.

Thời gian này, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng hoa hậu Thuỳ Tiên đã thực hiện nhiều buổi livestream bán sản phẩm, quảng cáo “một viên kẹo bằng cả đĩa rau” khiến nhiều người cho rằng họ đang quảng cáo "lố" nên lên tiếng chỉ trích.

Sau khi xảy ra tranh cãi, đại diện Công ty cổ phần Asia Life lý giải Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt là đơn vị đăng ký công bố sản phẩm kẹo rau củ Kera, còn Công ty cổ phần Asia Life chỉ làm theo hợp đồng và dựa theo thành phần sản phẩm mà đối tác công bố để sản xuất.

Theo thống kê, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo rau củ Kera, trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sản phẩm này còn chứa hơn hơn 33% là chất Sobiton - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng".

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.