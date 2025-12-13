Phẫn nộ Jungkook (BTS) mải hẹn hò mỹ nhân aespa, bỏ rơi cún cưng?

Jungkook (BTS) lại một lần nữa bị chỉ trích, lần này là vì cáo buộc bỏ rơi chú chó Bam của mình. Jungkook lần đầu xuất hiện cùng Bam vào tháng 10/2021, trong chương trình In The Soop mùa 2 của BTS. Chú chó Bam nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, và nhiều người rất hào hứng chờ đợi những nội dung mới về Bam trong tương lai.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng Bam vẫn ở lại trung tâm huấn luyện ngay cả sau khi Jungkook xuất ngũ. Có nhiều bằng chứng cho thấy Jungkook vẫn chưa đón Bam về nuôi. Người tố cáo viết: "Chuyện này đã đáng ngờ từ lâu rồi... Anh ta đưa dì về nhà, đưa người bạn thời thơ ấu về nhà, thậm chí cả bạn gái (mới!) về nhà. Nhưng lại không đưa con chó của mình về nhà, con vật mà anh ta coi như con trai? Thật sự, anh ta đang làm gì vậy?". Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ mới trong cộng đồng người hâm mộ và làm tăng thêm những tranh cãi hiện đang xoay quanh Jungkook.

Jungkook đã xuất ngũ nhưng không đón Bam về nhà chăm sóc

Nghi vấn này thực chất đã nổ ra lần đầu từ tháng 12/2023. Lúc đó, Jungkook đã trực tiếp trả lời nghi vấn bỏ rơi chó cưng: "Qua người quen, tôi tìm được một nơi có thể chăm sóc Bam, và dường như chú chó đang khỏe hơn nhiều ở đó. Một mặt, tôi nghĩ rằng trong những lúc tôi không thể tự chăm sóc Bam, sẽ tốt hơn nếu để nơi đó chăm sóc nó, còn tôi chỉ cần đến thăm thường xuyên. Vì tôi thường xuyên đi nước ngoài nên thành thật mà nói, tôi không thể chăm sóc Bam chu đáo được. Nhưng may mắn thay, Bam không hề lo lắng khi phải xa tôi. Nó rất thích những người chăm sóc nó ở đó, và nó cũng có rất nhiều bạn ở đó.

Thật tốt khi có một tổ chức như vậy. Nhưng dù sao thì, điều tôi muốn nói là, nếu bạn thực sự muốn nuôi chó nhưng không đủ khả năng chăm sóc nó, tốt hơn hết là đừng nuôi. Tôi đã từng trải qua tình huống đó rồi, và đó thực sự là điều bạn không nên làm với một con chó. Thành thật mà nói, tôi rất tiếc về điều đó, nhưng tôi biết ơn vì nó vẫn hạnh phúc dù tôi không thể đến thăm nó thường xuyên".

Jungkook nói rằng bản thân bận rộn không có thời gian chăm sóc Bam nên chú chó này ở trung tâm huấn luyện sẽ tốt hơn

Đến nay, phát ngôn này bị "đào" lại và không thể xoa dịu cơn giận dữ của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Jungkook chỉ đưa Bam lên chương trình truyền hình nhằm có lợi cho mình, chứ không thực sự nuôi dưỡng chú chó này. Phần lớn thời gian, Bam đều ở trung tâm huấn luyện. Ngay cả khi đã xuất ngũ và rảnh rang hơn, Jungkook cũng không có ý muốn đón Bam về nhà chăm sóc. Hàng loạt netizen đã thể hiện sự bức xúc, cho rằng em út BTS vô trách nhiệm với thú cưng

"Nhưng BTS hiện thậm chí còn không hoạt động? Họ còn chưa có màn comeback nào, vậy tại sao anh ấy không thể mang chú chó về nhà?", "Jungkook đã trả tiền để bỏ rơi nó. Anh ta biết mình đáng bị chỉ trích, nên mới nói lung tung như vậy", "Tôi thấy tội nghiệp con chó quá", "Ngay từ đầu, có vẻ như anh ta chỉ mua Bam để trông ngầu thôi. Những con chó lớn như vậy không phải chuyện đùa, và không dễ nuôi, nên tôi tự hỏi sau này anh ta sẽ xử lý tình huống như thế nào", "Tôi thấy tội nghiệp Bam quá. Nó là một con chó to, nên người khác sẽ khó chăm sóc nó. Cuối cùng, nó sẽ chỉ nhớ chủ của mình suốt đời và ra đi trong cô đơn", "Hãy cho nó đi làm con nuôi đi. Có rất nhiều người sẽ yêu quý và chăm sóc tốt cho nó"...

Thậm chí, nhiều người còn liên kết việc Jungkook bỏ bê Bam đến chuyện anh mải mê hẹn hò Winter (aespa). Cặp đôi này có hình xăm đôi là 3 chú chó ở tay. "Tôi không thực sự quan tâm đến drama của người nổi tiếng, nên tôi chưa bao giờ bình luận về những tranh cãi khác của anh ta... nhưng này, anh ta thực sự xăm hình con chó sau khi bỏ rơi chính con chó của mình sao?", "Anh ta có thời gian và tâm huyết để theo bạn gái đến các buổi hòa nhạc của cô ấy vì chẳng có việc gì khác để làm, nhưng lại không có thời gian và tâm huyết để chăm sóc con chó của mình. Tôi hiểu rồi"... người hâm mộ tỏ ra thất vọng.

Jungkook - Winter có hình xăm đôi là 3 chú chó

Vào sáng ngày 5/12, công chúng châu Á chấn động trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Hàng loạt cuộc tranh luận cãi vã trên mạng xã hội đã nổ ra do Jungkook và Winter đều là những thần tượng hàng đầu hiện nay. Nhiều fan yêu cầu 2 idol cần đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, 1 bộ phận khác cho rằng hẹn hò là chuyện riêng tư của thần tượng và họ không có nghĩa vụ phải trả lời công chúng.

Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi làm chấn động showbiz

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Jungkook là em út vàng của BTS

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Winter là 1 trong những nữ idol cực hot hiện nay

