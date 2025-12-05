Nghi vấn Jungkook (BTS) và Winter (aespa) hẹn hò đang là chủ đề gây náo Hàn Quốc trong ngày 5/12. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ đồ đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản MXH na ná nhau mà Jungkook còn tranh thủ kỳ nghỉ phép quân ngũ để đi xem concert aespa vào đầu năm nay. Đây là hành động hiếm đến mức khó tin vì từ trước đến nay, Jungkook chưa từng bị bắt gặp xuất hiện ở concert nhóm nữ nào. Tất cả điều này cho thấy mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS đã xem Winter là "ngoại lệ".

Giữa bão dư luận, HYBE thông báo đang xác thực thông tin, còn SM cho biết "không xác minh". Động thái của hai công ty càng khiến người hâm mộ Kpop khẳng định tin hẹn hò của 2 ngôi sao là có thật. Bởi lẽ nếu Jungkook và Winter chẳng yêu nhau, HYBE và SM đã dứt khoác bác bỏ. Ngay lập tức, profile hát hay đàn giỏi và đặc biệt là visual của Winter được dân tình truy lùng rần rần trên MXH. Nếu như Jungkook từng được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25 của tạp chí People, Winter cũng đẹp chẳng kém. Cô hiện là 1 trong những nữ idol thế hệ gen 4 được yêu thích nhất hiện nay vì sở hữu nhan sắc vô thực như tuyệt tác AI tạo ra và thần thái kiêu kỳ, ngọt ngào cuốn hút. Với dường nét ngũ quan hoàn mỹ trời ban, Winter được nhận xét xinh như búp bê sống.

Cả xứ Hàn bùng nổ vì tin Jungkook (BTS) hẹn hò Winter (aespa)

Nhan sắc tựa búp bê, siêu thực của Winter. Nét đẹp này giúp cô trở thành 1 trong những visual đình đám nhất Kpop thế hệ thứ 4

Visual ngọt ngào, làn da trắng sứ, đôi mắt to trong veo, mũi cao thẳng cùng những đường nét hài hòa tạo nên vẻ đẹp hớp hồn mọi ánh nhìn của Winter

Với vẻ đẹp hoàn mỹ trời ban, nữ idol có thể cân đẹp mọi phong cách, mọi kiểu tóc và màu nhuộm

Không chỉ nổi bật với diện mạo lung linh, không góc chết trên sân khấu hay trong những bức hình thời trang, gương mặt khi không trang điểm của Winter cũng nhiều lần khiến fan sững sờ vì quá đẹp. Trong lần hiếm hoi công khai mặt mộc vào năm 2023, người đẹp 2K1 gây ấn tượng với làn da trắng mịn không tỳ vết, ngũ quan hài hòa cân xứng. Vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần này càng khẳng định việc được phong làm "đại mỹ nhân 10X" của Winter là danh xứng với thực.

Mặt mộc không chỗ nào chê của Winter

Nguồn: KoreaBoo