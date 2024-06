Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh liều lĩnh của một cô gái trẻ tại khu vực quán cà phê đường tàu khiến nhiều người phẫn nộ.

Phẫn nộ clip cô gái lao ra giữa đường sắt tạo dáng checkin khi tàu hỏa đang sầm sập lao tới tại quán cà phê đường tàu

Theo đó, khi đoàn tàu hỏa chuẩn bị đi qua khu vực quán cà phê đường tàu, một cô gái trẻ bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray để tạo dáng chụp ảnh check -in. Chứng kiến hành động nguy hiểm và liều lĩnh, một người đàn ông đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngẳn cản, kịp thời kéo cô gái vào vỉa hè trước khi tàu hỏa chạy đến.

Hành động check in bất chấp nguy hiểm của cô gái đã khiến nhiều người được phen hú vía và bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và các quán cà phê mở cửa đón khách gây mất an toàn giao thông tại khu vực tàu hỏa chạy qua để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, một quán cà phê tại phố Điện Biên Phủ (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) đã bị xử phạt khi để dàn cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray.

Trước đó, tháng 8/2023 quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 1612 về việc yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt

Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24/7, để tránh tình trạng cửa hàng mở chui...

Tuy nhiên, con phố cà phê nổi tiếng "độc nhất vô nhị" giữa lòng thủ đô, khu vực đường tàu từ Trần Phú đến Điện Biên Phủ phát sinh tụ điểm kinh doanh cà phê. Việc mọc lên ồ ạt của loại hình kinh doanh này đã và đang tồn tại nhiều bất cập, gây mất trật tự và mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, trước đó, cơ quan chức năng đã nghiêm cấm du khách vào vui chơi, check-in tại tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên, thời gian gần đây tụ điểm kinh doanh "cà phê đường tàu" mới lại mọc lên nằm đối diện phố đường tàu cũ, nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (quận Ba Đình).

Tuy nhiên, sau khi phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghiêm cấm du khách vào vui chơi, check-in thì một đoạn phố đường tàu khác đã "mọc lên". Đoạn phố đường tàu mới nằm đối diện phố đường tàu cũ, nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (phường Điện Biên, quận Ba Đình). Khu vực rào chắn tại đoạn đường này có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập tuy nhiên, khách vẫn có thể ra vào dễ dàng.