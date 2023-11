Phan Như Thảo tiết lộ sự thay đổi của chồng đại gia sau 8 năm kết hôn

Mới đây, Phan Như Thảo đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh ông xã Đức An và con gái Bồ Câu của cô đang trên đường về nhà. Hôm nay cũng là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của vợ chồng cựu người mẫu. Cô tiết lộ: "Năm thứ 8 rồi chồng ạ, và anh ấy đã chuyển từ việc đi đón vợ thành đón con gái đi đá banh về".

Bên cạnh đó, cựu người mẫu cũng cảm thán về sở thích đá banh của con gái cưng. Giọng văn của Phan Như Thảo không giấu nổi sự "bất lực" khi thấy con gái đam mê bộ môn thể thao mà ít bé gái yêu thích: "Vâng! Là đi đá banh ạ... Thật sự là không dám nghĩ tới Bồ Câu ơi".

Phan Như Thảo tiết lộ chồng cô đã thay đổi thói quen, từ đón vợ đi làm về chuyển sang đón con gái vào mỗi chiều

Năm 2015, Phan Như Thảo công khai mối quan hệ với đại gia Đức An. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn ấm cúng và chung sống hạnh phúc nhiều năm qua dù chưa tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Năm 2016, Phan Như Thảo và Đức An đón con gái Bồ Câu chào đời.

Kể từ khi xây dựng tổ ấm chung với Đức An, Phan Như Thảo rời khỏi showbiz để tập trung kinh doanh. Cô được ông xã chiều chuộng, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Không chỉ nhiều lần khiến công chúng trầm trồ vì tặng vợ cả mảnh đất, xây biệt thự mà đại gia Đức An còn đảm nhận luôn việc nấu nướng cho vợ và sát sao việc nuôi dạy con gái. Cựu người mẫu từng tiết lộ, hiện tại ông xã Đức An đã đưa hết tài sản cho cô nắm giữ.