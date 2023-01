Phan Minh Huyền nói gì khi bị hỏi "Bao giờ lấy chồng?" ngày Tết?

Nhắc đến các diễn viên nữ của mảng phim truyền hình năm 2022 không thể không kể đến Phan Minh Huyền. Ghi dấu với vai diễn Vân Trang của dự án phim dài hơi Thương ngày nắng về, nhận cúp VTV Awards, có thể nói 2022 là một năm viên mãn của Phan Minh Huyền. Gặp Phan Minh Huyền dịp năm mới, cô đã có những chia sẻ đầy thú vị về Tết, về năm 2022 nhiều thành công nhưng cùng với đó cũng là không ít thị phi bủa vây - âu cũng là mặt trái của sự nổi tiếng.

Lấy chồng không cần thiết phải làm, nhưng tình yêu thì cần thiết phải có

* Nhiều người bây giờ nói sợ Tết, áp lực vì Tết, còn quan điểm của Phan Minh Huyền thế nào?

Tôi lúc nào cũng thích Tết và cảm thấy Tết rất thiêng liêng. Dù rằng Tết bây giờ có nhiều bộn bề lo toan hơn nhưng với tôi Tết vẫn là ngày đáng chờ đợi, vì một năm qua đi, mình đã vất vả rất nhiều rồi, Tết là thời gian mình nghỉ ngơi, sum vầy với gia đình.

Trong năm thì mình cũng không có nhiều thời gian để gặp cha mẹ, người thân, nên Tết trong cảm nhận của Huyền lúc nào cũng như ngày xưa chứ không hề mất đi nét cổ truyền. Nhiều người cho rằng nên gộp Tết âm và Tết dương lại làm một nhưng bản thân Huyền thì vẫn nghĩ rằng Tết âm lịch có một nét hay, nét đặc trưng rất riêng khó trộn lẫn, và Huyền cũng rất thích phong tục lì xì của Việt Nam.

Huyền cũng từng nghe về quan điểm bị áp lực khi lì xì, nhưng thực ra mình cứ nghĩ áp lực thì nó thành áp lực, còn nếu mình nghĩ nó không áp lực thì nó không áp lực thôi. Tất cả phụ thuộc vào khả năng kinh tế của mình và sự lựa chọn của mình.

Phan Minh Huyền lúc nào cũng thích Tết và cảm thấy Tết rất thiêng liêng - ảnh: NVCC

* Kế hoạch đón Tết năm nay của hai mẹ con thế nào?

Vẫn như mọi năm, năm nay tôi sẽ về nhà mẹ. Vì là nhà Huyền chỉ có hai mẹ con ở với nhau nên nhà sẽ không trang hoàng gì nhiều cả, và cũng không có gì đặc biệt. Huyền sẽ về nhà mẹ, chăm chút cho căn nhà của bố mẹ và đi chơi cùng bạn bè, thế thôi.

* Mùng mấy thì Huyền đưa con về ông bà nội?

Vì nhà Huyền và nhà ông bà nội gần nhau nên cứ đi qua đi lại thôi. Ví dụ như sáng ở nhà Huyền thì chiều về ông bà nội. Năm nào cũng như vậy, sắp xếp thời gian rất hợp lý.

* Huyền xử lý thế nào với tiền lì xì của con?

Tôi chưa năm nào cầm tiền lì xì của con. Tôi sẽ đưa cho con và con tự gửi ông bà nội để đút lợn. Đó cũng là phần thưởng của con, về sau con có thể hỏi ý kiến ông bà về việc sẽ làm gì với số tiền đó.

Phan Minh Huyền không bao giờ giữ tiền lì xì của con - ảnh: NVCC

* Ngày Tết hay có nhiều câu hỏi khá "mô típ", ví như có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng…, Huyền thường phản ứng thế nào trước những câu hỏi thế này?

Huyền thì thấy bình thường, không đến mức bị khó chịu hay cọc tính vì những điều đó. Mọi người quan tâm thì mọi người hỏi thôi. Còn việc bao giờ lấy chồng thì Huyền có một quan điểm là tại sao mình lại cứ phải lấy chồng, vì cuộc sống của mình đang rất OK mà. Nếu như mình lấy chồng, có một người đàn ông bên cạnh thì cũng rất tốt, nhưng nếu mình chưa tìm được người phù hợp thì tại sao phải cố, và tại sao cái việc lấy chồng lại phải trở nên áp lực như vậy?

Mình làm chủ cuộc sống, mình có nhiều năng lượng để chăm chút cho con mình, cha mẹ mình mà... Tôi cảm thấy việc lấy chồng không cần thiết phải làm, nhưng tình yêu thì cần thiết phải có. Bởi tình yêu sẽ làm mình thăng hoa hơn trong cuộc sống.

* Gu bạn trai của Phan Minh Huyền thế nào?

Là một người như Hoàng Duy trong Thương ngày nắng về. Huyền không cần một người đẹp trai quá, nhưng phải đàn ông, kiểu manly, "phủi phủi" một chút. Đó là người đàn ông chỉn chu, nam tính, biết quan tâm và lắng nghe mình.

Tôi không thích đàn ông nói nhiều, nhưng là người biết để ý tiểu tiết, rồi hợp ăn hợp chơi với tôi, quan trọng nhất là hiểu cho công việc của tôi và không được ghen. Vì đó là công việc mà tôi đã lựa chọn, và nếu mà đủ tin tưởng thì OK, đến với nhau, còn không thì cũng không vấn đề gì, vì tôi cũng không cần đàn ông cho lắm.

* Trong số những người theo đuổi hiện tại của Phan Minh Huyền có đại gia không?

Chẳng có đại gia nào thích tôi cả (cười). Nhưng thực ra tôi thấy đại gia không phù hơp với mình. Tôi thích người trẻ trung năng động, hợp cách ăn cách chơi với tôi, có thể đi chơi với tôi, enjoy với tất cả những người bạn của tôi. Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng tôi cảm thấy phong cách sống của tôi và kiểu "'đại gia" không phù hợp.

Phan Minh Huyền tự nhận không hợp yêu đại gia - ảnh: NVCC

Phan Minh Huyền: Cúp vàng VTV Awards là sự đền đáp xứng đáng, không nặng nề vì bình luận trái chiều

* 2022 là một năm bội thu của Phan Minh Huyền đúng không?

Đúng là khi mình nổi tiếng hơn thì công việc cũng thuận lợi hơn, khán giả yêu mình hơn và các nhãn hàng cũng yêu mình hơn (cười). Nói chung năm qua của tôi là một năm quá tuyệt vời. Tôi rất biết ơn 2022.

* Và còn tuyệt vời hơn khi nhận cúp vàng VTV Awards nữa đúng không?

Kể cả không được cúp thì cũng là một năm rất tuyệt vời với Huyền rồi, nhưng được cúp thế này thì tôi nghĩ rằng vũ trụ đã trả lại quá nhiều cho tôi, không bõ công hàng ngày tôi gieo vào vũ trụ những điều tuyệt vời.

* Hôm nhận giải VTV Awards, Phan Minh Huyền gặp sự cố nho nhỏ, bạn cảm thấy thế nào?

Đây chị ơi, hậu quả đây! (chỉ vào đôi chân thâm tím - PV). Tại vì cái váy nó đính đá, khi ngã thì Huyền quỳ đúng vào phần đính đá đó, nó đau! Tuy nhiên vẫn thấy may vì lúc đi nhận giải một mình không bị ngã.

Thực ra lúc đó Huyền đã lên sân khấu đứng xong xuôi rồi, nhưng sau đó Huyền lại nhường chỗ cho mọi người để mọi người đứng vào trong. Lúc xoay người, chân váy chưa kịp đưa ra thì cái guốc đã dẫm vào, kết quả là Huyền bị ngã luôn. Cảm giác lúc đó là cũng… hơi nhục (cười lớn), nhưng may mắn là niềm hạnh phúc sau đó đã làm mình quên đi. Và may hơn nữa là lúc đó có mọi người che cho, chứ mà lên một mình thì chắc là xấu hổ lắm đó!

Nữ diễn viên cảm nhận những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng - ảnh: NVCC

* Huyền có đọc được những ý kiến trái chiều liên quan đến giải thưởng của mình không?

Tôi có đọc, nhưng không để bản thân mình quá nặng nề vì những điều đó. Điều đầu tiên Huyền nghĩ khi nhận giải, đó là một sự đền đáp xứng đáng cho một năm cống hiến vừa qua của Huyền, và sau 12 năm làm nghề. Đó là điều Huyền đã ao ước từ lâu và cảm thấy rằng sự nỗ lực của mình là xứng đáng. Ngoài ra trong đó còn cả sự may mắn nữa.

Tất nhiên khi đã có tên trong đề cử thì ai cũng mong mình được giải, ai cũng nghĩ mình phù hợp, nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình có nhiều may mắn hơn một chút thôi, chứ không phải mình xứng đáng hơn những người còn lại. Ngoài sự may mắn của bản thân tôi thì đó còn là sự may mắn khi tôi được góp mặt trong một dự án quá tuyệt vời là Thương ngày nắng về. Đó là một dự án lớn, dài hơi, giúp cho hội đồng thẩm định có thể ghi nhận vai diễn Vân Trang của Huyền.

Khi đọc ý kiến trái chiều thì thú thật Huyền cũng hơi "bâng khuâng" một chút, nhưng tôi sẽ nghĩ về những điều mình đã có được trong năm 2022 và chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp đó thôi.

"Tôi nghĩ rằng mình có nhiều may mắn hơn một chút thôi, chứ không phải mình xứng đáng hơn những người còn lại" - ảnh: NVCC

Khao khát dạng vai… điên loạn, không chịu được áp lực khi đóng phản diện

* Tại sao sau "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền chưa đóng phim mới?

Vì chưa có ai mời Huyền thôi (cười lớn). Đùa thôi nhưng thực ra là do Huyền chưa thấy mình phù hợp với một dự án nào cả.

* Huyền có khao khát một dạng vai nào không?

Tôi vẫn luôn khao khát một dạng vai… điên loạn, kiểu tưng tửng, nổi loạn một chút. Từ trước đến giờ Huyền vẫn hay đóng vai đẹp đẹp, hiền hiền nên Huyền muốn thử sức với một vai diễn nào sắc sảo hơn một chút.

* Thế còn đóng vai phản diện thì sao?

Huyền cũng từng đóng phản diện rồi đó, trong "Chạy trốn thanh xuân". Nhưng mà mọi người bảo tôi đóng phản diện không hợp.

* Nhưng lần đóng vai phản diện đó thì chưa đến mức bị chửi…

Thực sự là Huyền không chịu nổi áp lực đấy đâu. Giờ thì Huyền cũng không biết được trong tương lai liệu có vai diễn nào đủ hay để mình nhận hay không, nhưng hiện tại thì Huyền không đủ dũng cảm để vượt qua áp lực đó.

Phan Minh Huyền thừa nhận không chịu được áp lực khi đóng vai phản diện - ảnh NVCC

* Thời điểm quay "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền đã từng bị dính vào những lùm xùm không đáng có liên quan đến chuyện cá nhân của Đình Tú. Thế nhưng sau phim, hai bạn vẫn rất thân thiết, Huyền không sợ anti-fan nói này nói kia hay sao?

Cho Huyền được phép gọi Tú là nó nhé, vì bình thường vẫn hay gọi thế. Sau phim thì Huyền và Tú cũng thân, kiểu dạng "đồng chí" ấy, nên tôi thấy chuyện 2 đứa gặp gỡ là bình thường. Fan của Huyền cũng rất quý Tú. Bản thân Tú cũng là người rất chỉn chu, ga lăng, quan tâm đến người khác. Thế nên tôi nghĩ rằng tại sao chì vì những tin đồn sai sự thật mà tôi lại phải tránh nó?

Chúng tôi của hiện tại thân thiết, nhưng vẫn rất chừng mực giữ mối quan hệ chị em, bạn bè đồng nghiệp. Huyền cảm thấy thế OK mà! Còn việc kia, lúc đầu Huyền cũng thấy rất stress và luôn đặt câu hỏi tại sao mình lại rơi vào chuyện này, nó không xứng đáng để mình chịu đựng. Nhưng giờ thì Huyền thấy bình thường, vì mình có làm gì đâu mà phải sợ.

* Phan Minh Huyền có ngại đóng cảnh nóng không?

Chắc tôi không dám nhận đâu. Tôi không đóng được, không biết đóng cái đó ấy (cười). Đóng cảnh nóng là phải thoải mái, tự nhiên, còn mình cứ rúm ró vào thì làm sao mà đóng được. Trước giờ các cảnh hôn của tôi còn chưa có cảnh nào kiểu "say đắm" kìa, chỉ có chạm môi nhẹ nhàng thôi.

* Cảm ơn Phan Minh Huyền đã dành thời gian chia sẻ!