Phan Mạnh Quỳnh viết riêng ca khúc về câu chuyện cô bé Hải An hiến giác mạc

Ca khúc Nơi Dành Cho Các Thiên Thần được Phan Mạnh Quỳnh ấp ủ và sản xuất trong vòng 2 năm. Biết đến câu chuyện về bé Hải An từ năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Khi nghe mẹ của bé Hải An kể câu chuyện về bé trong một chương trình, tôi mới nghĩ tại sao một cô bé lại có những suy nghĩ lớn đến vậy. Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, giống như bé là một thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp. Tôi vừa xúc động, vừa được gợi ra một hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật".



Dự án âm nhạc này được Phan Mạnh Quỳnh phát hành vào đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi với ý nghĩa mọi trẻ em đều là một thiên thần trên thế giới này. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, hầu hết các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đều được viết từ một câu chuyện hoặc nhân vật có thật, ca khúc Nơi Dành Cho Các Thiên Thần cũng không phải ngoại lệ.

Nếu phần đầu của ca khúc kể về câu chuyện của bé Hải An và mẹ, thì phần sau của ca khúc lại là những liên tưởng từ Phan Mạnh Quỳnh khi bé Hải An đã rời xa mẹ tới một nơi xa - trở thành thiên thần bé nhỏ. Điểm nhấn của ca khúc là thay đổi tông ở phần cao trào và sự kết hợp với dàn hợp xướng.

MV Nơi Dành Cho Các Thiên Thần được Phan Mạnh Quỳnh thực hiện dưới dạng hoạt hình với những nét vẽ cầu kỳ và đẹp đẽ, gợi nhắc đến hình ảnh của bé Hải An. Đồng thời, hình ảnh trong MV này cũng tôn vinh câu chuyện của bé Hải An như một khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong cuộc sống này, thay vì gợi nhắc tới những ký ức buồn.

Thời gian vừa qua, Phan Mạnh Quỳnh cũng gây ấn tượng khi sáng tác một số ca khúc cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm và nhận được sự yêu mến như Hẹn Ước Từ Hư Vô, Yêu Thương Tiếp Nối, Chuyện Buồn. Nam nhạc sĩ chia sẻ, anh cảm thấy vui nếu sáng tác của mình dành cho nghệ sĩ khác trở thành hit “vì như vậy là nhận được sự tin tưởng, đặc biệt là từ những người quan trọng đã rất trân trọng những sáng tác của tôi".

Khi được hỏi liệu âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có bị mất đi nỗi buồn đặc trưng sau khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: “Hiện tại, tôi thấy mình có cả chất liệu vui, buồn cho âm nhạc. Những dự định mà tôi đã bắt đầu còn dang dở nhiều, tôi chỉ cần tập trung vào hoàn thiện thôi thì cũng đủ cho tôi trong mấy năm tới rồi. Thật sự thì tôi không thấy âm nhạc tôi thay đổi gì lắm. Tôi có nhiều ý tưởng về âm nhạc lắm, còn cả những thể loại mới mà tôi đang thử nghiệm cùng các anh em. Ở những ca khúc tiếp theo, mọi người sẽ thấy màu sắc khá lạ ở tôi nữa”.

Hiện tại, Phan Mạnh Quỳnh đang chuẩn bị cho một dự án những ca khúc về đề tài đời sống, hướng tới cộng đồng và sẽ phát hành từng ca khúc trong thời gian tới. Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn sẽ tập hợp các ca khúc có cùng đề tài và truyền cảm hứng cho mọi người thành một album vào năm 2023.