Đứng trước tình cảnh khó khăn của bà con vùng bão, lũ lụt, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng qua những hành động thiết thực. Không chỉ đại diện 2 con đóng góp 50 triệu đồng, cùng các thành viên của LUNAS chung tay 150 triệu đồng mà Diệp Lâm Anh và bạn thân là Vicky Lam Cúc còn chuẩn bị nhu yếu phẩm bao gồm bánh kẹo, mì, thuốc... đưa những chuyến xe cứu trợ đến với bà con vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Diệp Lâm Anh trực tiếp đến hỗ trợ, phát hơn 1000 phần quà cho người dân tại Yên Bái. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ những hình ảnh trong chuyến thiện nguyện này để lan toả tinh thần tương thân tương ái ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ngoài những người dành lời cảm ơn, khen ngợi cho hành động đẹp của Diệp Lâm Anh thì một số khác lại chỉ ra những chi tiết soi mói không cần thiết. Theo đó, bên dưới bức ảnh Diệp Lâm Anh diện áo sơ mi nhưng bị hở vài cúc áo, netizen cho rằng cô diện trang phục không phù hợp, khoe khoang không đúng hoàn cảnh. Nhiều người còn chẳng ghi nhận những việc Diệp Lâm Anh đang làm cho cộng đồng mà chỉ chăm chăm bàn tán về chiếc áo cô mặc khi đi phát quà.

Hình ảnh khiến Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi không đáng có khi phát quà cho bà con vùng thiệt hại do bão, lũ ở Yên Bái

Giữa những bàn tán xôn xao, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng giải thích đầy thuyết phục: "Bộ quần áo ướt nhẹp tôi cũng chỉ muốn cởi ra mặc áo 3 lỗ cho nó mát còn khuân vác đồ nữa các bác ạ. Ướt mà không có đồ thay mặc cả ngày thì hiểu cảm giác như thế nào rồi đúng không ạ? Nó ngứa hơn cả ghẻ nữa. Quan trọng là tui có mặt tại vùng ngập lụt để phụ đồng bào 1 tay chứ có phải đi chùa đâu. Các bác giúp đồng bào 1 tay với ạ, cái này cấp bách hơn, thực tế hơn".

Nhiều người có kinh nghiệm và đang đi thiện nguyện giống Diệp Lâm Anh đều đứng ra bênh vực và thông cảm cho cô. Bởi lẽ, nước lũ dâng cao cuốn theo rác thải, kèm theo phải dầm mưa rả rích cả ngày, mặc áo phao... nên việc ăn mặc để thoải mái nhất khi làm việc là điều có thể chấp nhận. Theo quan sát, bộ quần áo Diệp Lâm Anh mặc là quần dài kết hợp với áo sơ mi, không quá khoe thân hay hở hang đến mức bị chỉ trích. Và quan trọng hơn cả, những hành động của Diệp Lâm Anh là thiết thực và có hiệu quả giúp đỡ trực tiếp người dân đang gặp khó khăn, đúng nơi và đúng thời điểm.

Diệp Lâm Anh cho biết khi có mặt tại Hà Nội đã bắt tay vào chia quà, nhanh chóng cứu trợ cho bà con

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm về chuyến thiện nguyện đến Yên Bái: "Hơn 1000 phần quà đã tới tận tay đồng bào tại các thôn, xã bị thiệt hại nặng nề vì bão lũ. Chuyến công tác chuyển hướng thành chuyến thiện nguyện nhờ chị Lam Cúc kêu gọi, huy động anh em góp sức và nhận nhu yếu phẩm: bánh ngọt, sữa, nước suối, lương khô, mì, thuốc, dụng cụ y tế, đèn pin… từ anh em bạn bè để trực tiếp tới hỗ trợ bà con. 48 tiếng đáp xuống Hà Nội ngủ được vài tiếng, còn lại cả đoàn gần như thức trắng để chia từng phần quà đầy đủ để giúp cán bộ các uỷ ban giảm tải công việc.

Sống một cuộc đời có ý nghĩa chính là luôn suy nghĩ, hành động, phản ứng tích cực trước mọi điều trong cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi không giàu nhưng tôi dám cho đi những gì mình có. Tôi không sức dài vai rộng nhưng tôi có thể đóng góp sự nhiệt huyết. Hướng về miền Bắc bằng cả trái tim".

Hình ảnh của Diệp Lâm Anh đang bị soi mói không cần thiết

Trước đó, Diệp Lâm Anh được khen ngợi khi dạy con biết san sẻ, hướng về đồng bào gặp khó khăn. Cô đại diện Boorin và Bboy đóng góp 50 triệu đồng, dạy các con đây không phải là "từ thiện" mà chỉ là hành động giúp đỡ, sẻ chia yêu thương mà những đứa trẻ cần có trong hành trình trưởng thành.

Diệp Lâm Anh nói với 2 con: "Bboy và Boorin chưa bao giờ biết bão hay lụt có nghĩa là gì, mẹ cũng không bao giờ mong các con hay bất kì ai phải trải qua điều kinh khủng đó. Những ngày ngoài Bắc mưa bão và lũ lụt, mẹ xót Hà Nội quê mình, đọc tin về Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái bần thần cả buổi. Mẹ từng nghĩ là mình cũng đã biết cái khổ là gì, nhưng bây giờ mới hiểu là mình chưa hề trải qua nó. Không biết làm gì hơn là gửi một lời cầu chúc từ tận đáy lòng và góp một chút nhỏ để chung tay cùng tất cả mọi người.

Bboy và Boorin chưa có tiền, cũng không được phép tiêu xài phung phí cho những sở thích cá nhân. Nhưng có 1 điều mẹ không bao giờ tiết kiệm với con: Tiền để sẻ chia. 10k - 20k để con chia sẻ với các bạn nhỏ bán vé số hoặc nhiều hơn dành cho những người khó khăn ngoài đường, mẹ luôn sẵn sàng. Bboy và Boorin may mắn khi sinh ra với đủ đầy vật chất thì mẹ tin là các con càng phải học cách để sẻ chia. Mẹ ngồi nói chuyện với Bboy, Boorin về nỗi khổ của những người ở trong vùng thiên tai, về sự can đảm và trách nhiệm của các chú bộ đội, công an và của người Việt Nam mình. Và sẽ cho Bboy và Boorin được đóng góp một phần nhỏ cùng các cô chú, ông bà để sẻ chia với đồng bào của mình. Số tiền đó khi trao đi, các con cũng phải biết ơn những người sẽ tiếp nhận nó, chuyển nó tới tận tay những người gặp khó khăn".