Tối 3/8, chồng cũ Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng bài tố nữ diễn viên dùng mọi thủ đoạn để níu chân mình, ích kỷ khi không cho con gái học trường tốt nhất.

"Em nhớ nhé, anh trong quá khứ có sai vì thế nên anh nhận hậu quả đến tận ngày hôm nay chưa được em buông tha, em dùng mọi thủ đoạn để giữ chân anh nhưng cách này đã sai, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, điều anh sợ nhất ở em, đó là em dùng con để trói buộc anh, em biết anh yêu Boorin và rất hợp với anh nên em làm mọi thủ đoạn để dành con về mục đích là để giữ chân anh, em biết anh sẽ phải tìm em để bàn bạc việc cho con tốt nhất, nhưng em không đồng ý, em muốn làm trái ngược theo ý em là không cho con học trường tốt và học với Bboy", chồng cũ tố Diệp Lâm Anh.

Chồng cũ còn trách Diệp Lâm Anh bôi nhọ chồng và đưa mẹ chồng lên mạng xã hội, hết lần này đến lần khác "cà khịa" để phá, không cho anh tìm hiểu người mới.

"Em nói em trêu? Em trêu thâm độc quá. Sau này các con sẽ nghĩ sao về việc chúng ta đang làm? Hoặc khi em có bạn trai mới, liệu em có dành con với anh tiếp không? Nếu em nghĩ đến tương lai, em hãy dừng lại đi, chúng ta đều có con, hãy là tấm gương, anh sai anh phải trả giá rất đắt rồi em chưa cảm thấy hài lòng à?

Còn anh nhắc lại, anh không phải diễn viên nên không diễn được giỏi như em, anh cũng không cần diễn để lấy lòng ai hết, điều anh quan tâm đó là bố mẹ, các con anh, bạn bè thân thiết hiểu anh là được, nên em có muốn up này up kia đe dọa anh không sợ, anh chỉ up cho mọi người biết rõ người mẹ dùng thủ đoạn không cho con đi học tốt, là vì muốn anh phải làm theo ý em", anh viết.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Đáp lại những lời tố đó, Diệp Lâm Anh đã để lại bình luận ngay tại bài đăng của chồng cũ.

"Anh à, còn bao nhiêu đoạn chat dễ thương như thế này anh post lên hết đi cho mọi người cùng biết chúng mình nói chuyện cute như thế nào. Trong khịa có thương, trong thương có hận. Anh vả thẳng vào mặt em xong anh lại xoa dịu em. Anh cứ vừa đấm vừa xoa mãi thôi. Đáng yêu vô cùng tận! Em không post gì nữa nhé! Quân tử nhất ngôn", Diệp Lâm Anh viết.

Điều đáng nói là đã có rất nhiều cư dân mạng thả "haha" vào bình luận của Diệp Lâm Anh, đồng thời cho rằng cô quá "nhây" khi liên tiếp đưa ra những phản hồi đến chồng cũ với giọng văn vừa ngọt ngào, vừa có chút trêu đùa.

Tuy nhiên, sau đó người đẹp vẫn nhắc đến chồng cũ thêm một lần nữa trên trang cá nhân. Cô nhắn gửi: "Hôm nay em cũng không quân tử một chút ạ. Em vẫn muốn post bài về anh, nhưng không phải để dí anh. Em chỉ hi vọng anh nhớ là bọn mình đã có những khoảnh khắc dịu dàng như thế này. Bọn mình không cần phải làm kẻ thù hay ghét bỏ nhau, vì mình đã từng yêu.

Những tấm hình chụp chung trong quá khứ của chúng mình, hình như em chưa bao giờ xoá cả. Vì những khoảnh khắc đó đẹp và khiến em nghĩ rằng mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Em vẫn trân trọng nó".

Sau 1 tiếng, bài đăng của chồng cũ Diệp Lâm Anh đã bị gỡ. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng cặp đôi nên dừng việc đấu tố qua lại để không gây thêm "sóng gió" sau vụ ly hôn ầm ĩ.