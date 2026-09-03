Phân đoạn đắt giá bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Nam chính điên một cách tinh tế, bảo sao nữ chính khó dứt nổi

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả, tạo ra tiếng vang lớn không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với sức nóng của tác phẩm, những chủ đề xoay quanh các nhân vật và tình tiết trong phim cũng được khán giả thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Mới đây, một chi tiết đắt giá từng xuất hiện trong nguyên tác nhưng đáng tiếc lại bị lược bỏ khi chuyển thể lên màn ảnh đã trở thành chủ đề được nhiều người nhắc tới.

Trong phim vẫn có cảnh Loan Niệm ra tay trừng trị đám người tấn công Thượng Chi Đào.

Tuy nhiên phim lại không có việc vì thấy Thượng Chi Đào bị thương ở má trái, thế nên Loan Niệm liên tục tấn công vào má trái của đám làm bất động sản.

Cụ thể, đó là phân đoạn Loan Niệm ra tay trừng trị đám người làm bất động sản vì đã có hành động không đúng mực với Thượng Chi Đào. Trên phim vẫn xuất hiện cảnh Loan Niệm xử lý những kẻ này, thế nhưng lại thiếu đi một chi tiết trong nguyên tác. Theo đó, Loan Niệm nhìn thấy Thượng Chi Đào bị thương ở bên má trái. Chính vì vậy, khi đánh tên giám đốc đã bắt nạt cô, anh liên tục nhắm vào má trái của đối phương để ra tay, bất chấp việc bản thân cũng chịu đòn.

Nhiều khán giả nhận xét đây thực sự là một tình tiết "nhỏ nhưng có võ". Nó không chỉ thể hiện sự tức giận và quyết liệt của Loan Niệm khi người mình yêu bị tổn thương, mà còn cho thấy ngay cả trong lúc "phát điên" thì anh cũng "điên" một cách rất tinh tế. Và có lẽ cũng chỉ có một người đàn ông cuốn hơn chữ cuốn như Loan Niệm mới có thể liên tục "dặm bùa" khiến Thượng Chi Đào dù từng phải chịu không ít tủi thân vẫn u mê suốt 6 năm trời, mãi sau đó mới quyết định dứt áo ra đi, để rồi cả hai bước vào giai đoạn gương vỡ lại lành.

Nói thêm về Đầu Xuân Tươi Sáng, phim xoay quanh mối quan hệ giữa Loan Niệm, giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo hàng đầu, và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ rời quê tới Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường mới, Thượng Chi Đào đã chạm trán Loan Niệm, một cấp trên giỏi giang nhưng nổi tiếng khó tính. Từ mối quan hệ công việc, hai người dần nảy sinh tình cảm, nhưng khác biệt trong tính cách, quan niệm sống và những lựa chọn dành cho tương lai khiến chuyện tình của họ trải qua nhiều thăng trầm.

Kể từ khi lên sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng được khen ngợi nhờ nội dung đầy hấp dẫn, tạo ra được chiều sâu trong cách xây dựng tình yêu của hai nhân vật chính. Bên cạnh những góc quay đẹp, phần hình ảnh chỉn chu, phản ứng hóa học tự nhiên giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất.

Đặc biệt, cách xây dựng Loan Niệm và Thượng Chi Đào với những ưu điểm lẫn khuyết điểm riêng giúp mối quan hệ của họ trở nên chân thực hơn. Có lẽ chính những điều đó đã giúp Đầu Xuân Tươi Sáng tạo được sức hút mạnh mẽ và trở thành một trong những bộ phim Trung Quốc được khán giả quan tâm nhất thời gian gần đây.