Căng: "Cha đẻ BTS" bị truy tố hình sự vì số tiền 5.000 tỷ đồng, Interpol truy nã đỏ 1 cựu giám đốc HYBE đã bỏ trốn

Ngày 3/9, tờ Osen đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ của Bang Shi Hyuk - chủ tịch tập đoàn giải trí HYBE, "cha đẻ" của nhóm nhạc BTS - cùng 4 người khác gồm lãnh đạo HYBE và đại diện các quỹ đầu tư như giám đốc điều hành Lee Jae Sang, cựu giám đốc tài chính (CFO) Kwon Yong Sang, giám đốc điều hành Eastone Equity Partners Yang Jun Seok, giám đốc điều hành New Main Equity Kim Chang Hee sang Viện Kiểm sát. 5 nhân vật lớn của HYBE bị truy tố với cáo buộc giao dịch gian lận theo Luật Thị trường Vốn.

Theo đó, Bang Shi Hyuk và 4 cộng sự cấp cao được cho biết đã thu lợi bất chính bằng cách lừa dối các cổ đông vào khoảng tháng 11/2019 rằng công ty "không có kế hoạch niêm yết", dù thực tế họ đã vận hành đội ngũ chuẩn bị niêm yết. Cảnh sát đã nộp đơn xin phong toả khoản lợi nhuận bất chính 263,1 tỷ won (hơn 5.000 tỷ đồng) mà chủ tịch của tập đoàn giải trí HYBE và các đồng phạm đã bỏ túi sau khi có hành vi phạm pháp.

Chủ tịch Bang Shi Hyuk và 4 nhân vật cấp cao khác trong tập đoàn HYBE bị truy tố. Ảnh: X.

Bang Shi Hyuk được cho biết đã chính thức có mặt tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul để tiếp nhận thẩm vấn với tư cách nghi phạm từ cơ quan chức năng. Buổi điều tra bắt đầu từ 10h sáng nay 3/9 (giờ Hàn Quốc). Đáng chú ý, cựu giám đốc đầu tư (CIO) của HYBE Kim Jung Dong đã xuất cảnh sang Mỹ trong lúc bị điều tra và từ chối hợp tác. Vì vậy, cảnh sát Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ, phát lệnh truy nã đồng thời yêu cầu Interpol truy nã đỏ đối với vị lãnh đạo này.

10h sáng nay (giờ Hàn Quốc), Bang Shi Hyuk đã chính thức có mặt tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul để tiếp nhận thẩm vấn. Ảnh: X.

Theo cáo buộc đang hướng đến Bang Shi Hyuk, vào năm 2019, ông được cho là đã nói dối các nhà đầu tư cũ rằng HYBE (khi đó là Big Hit) không có kế hoạch IPO, nhằm khiến họ bán cổ phần cho 1 quỹ đầu tư tư nhân do người quen của ông thành lập. Nhưng trên thực tế, HYBE lại âm thầm tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán như nộp đơn chỉ định kiểm toán viên.

Như vậy, Bang Shi Hyuk đã cung cấp thông tin sai lệch đến các nhà đầu tư cũ nhằm gom cổ phần của họ. Ngoài ra, chủ tịch HYBE còn ký hợp đồng với quỹ này để chia 30% lợi nhuận đầu tư, được cho là đã thu về 400 tỷ won (7.500 tỷ đồng). Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được ghi rõ trong hồ sơ công bố chứng khoán khi niêm yết, làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng.

FSS đánh giá quá trình IPO của HYBE vi phạm Luật Thị trường Vốn và chuyển hồ sơ sang công tố theo diện xử lý khẩn cấp. Vào ngày 24/7/2025, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã đột kích khẩn vào trụ sở của tập đoàn giải trí HYBE để tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu và bằng chứng có liên quan đến cáo buộc lừa đảo của chủ tịch Bang Si Hyuk. Cơ quan chức năng đã 5 lần triệu tập Bang Si Hyuk để thẩm vấn.

Theo tờ Nate, Bang Shi Hyuk và những người khác có liên quan có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo điều 443 của Luật Thị trường Vốn, nếu lợi nhuận gian lận vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam. Với việc Bang Si Huyk vướng lao lý, HYBE đối mặt với sóng gió lớn.

"Cha đẻ" BTS có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam. Ảnh: X.

Nguồn: Osen