1. Our Sticky Love

Our Sticky Love có sự tham gia của Jung Hae In (Tae Ha) và Ha Young (Go Eun Sa), kết hợp các yếu tố mất trí nhớ, lời nói dối, điều tra nguy hiểm và tình yêu trong hoàn cảnh hai nhân vật chính phải sống chung.

Trung tâm câu chuyện là Go Eun Sa, một nữ công tố viên của Viện Công tố Trung ương Seoul. Để giành được cơ hội thăng chức hiếm có, cô quyết định mạo hiểm điều tra một tổ chức tội phạm có thế lực lớn. Tuy nhiên, trong lúc làm nhiệm vụ, Eun-sa gặp tai nạn. Khi tỉnh lại, cô mất toàn bộ ký ức, thậm chí không còn nhớ tên mình và cũng không biết mình là một công tố viên.

Ảnh: Soompi

Điều kỳ lạ hơn là Eun Sa tỉnh dậy trong nhà của một huấn luyện viên quyền anh đáng ngờ. Người đàn ông xa lạ trước mặt lại khẳng định rằng anh chính là bạn trai của cô. Bị mất trí nhớ và không biết chuyện gì đã xảy ra, Eun Sa buộc phải sống chung với người đàn ông này. Trong thời gian đó, cô dần nhận ra anh dường như đang che giấu rất nhiều bí mật. Với nhịp phim nhanh, những tình huống hài hước giữa hai nhân vật chính cùng yếu tố hồi hộp và nguy hiểm, bộ phim tạo nên một câu chuyện tình cảm khác với những phim hài lãng mạn thông thường.

2. Spooky in Love

Spooky in Love có sự tham gia của Park Eun Bin, Yang Se Jong và Ong Seong Wu, do đạo diễn Lee Min Soo thực hiện. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Spellbound năm 2011.

Câu chuyện xoay quanh Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin), người thừa kế một tập đoàn khách sạn giàu có và có khả năng nhìn thấy ma. Việc thường xuyên nhìn thấy những linh hồn khiến cô gần như không thể có được những giấc ngủ yên ổn. Một ngày nọ, cô gặp Ma Kang Wook (Yang Se Jong), một công tố viên nhiệt huyết đang cố gắng tìm ra sự thật phía sau một vụ án.

Ảnh: Soompi

Hai người quyết định tận dụng khả năng của mình để cùng điều tra sự thật và trừng phạt những kẻ xấu. Trong quá trình đó, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Mối quan hệ giữa một nữ tài phiệt mạnh mẽ, quyết đoán và một công tố viên nhút nhát tạo nên sự đối lập thú vị.

Bộ phim kết hợp giữa điều tra, những yếu tố rùng rợn và chuyện tình cảm, tạo nên một câu chuyện vừa bí ẩn vừa lãng mạn diễn ra trong một mùa hè đầy những điều khó đoán.

3. My Royal Nemesis

My Royal Nemesis có sự tham gia của Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon. Lim Ji Yeon vào vai một nhân vật phản diện phải mang tiếng xấu để có thể sống sót, trong khi Heo Nam Joon đảm nhận vai một người thừa kế tập đoàn giàu có, lạnh lùng và gần như không có lòng thương cảm với người khác.

Câu chuyện bắt đầu ở thời Joseon với Kang Dan Shim (Lim Ji Yeon), người được xem là một trong những mỹ nhân nguy hiểm nhất thời đại. Nhờ năng lực và tham vọng, cô từng bước vươn lên vị trí Hee Bin cấp nhất phẩm. Thế nhưng sau đó, Dan Shim bị vu oan và phải uống thuốc độc tự sát.

Ảnh: Soompi

Khi mở mắt lần nữa, cô bất ngờ xuyên không đến Hàn Quốc thế kỷ 21 và trở thành Shin Seo Sang, một nữ diễn viên vô danh đang quay cảnh tự sát. Trong quá trình thích nghi với cuộc sống hiện đại, cô gặp Cha Se Gye (Heo Nam Joon), một người thừa kế tập đoàn tài phiệt vừa tàn nhẫn vừa điên rồ.

Hai con người đều khó tin tưởng người khác bắt đầu chạm trán nhau trong thế giới kinh doanh và ngành giải trí. Từ đó, một mối quan hệ dữ dội dần hình thành giữa họ.

Dù sử dụng mô-típ xuyên không quen thuộc, My Royal Nemesis tạo được nét riêng khi kết hợp hài đen với những ẩn dụ về sự phân chia giai cấp.

4. Can This Love Be Translated?

Can This Love Be Translated? do đạo diễn Yoo Young Eun thực hiện, với kịch bản của bộ đôi biên kịch từng tạo nên Hotel Del Luna và Alchemy of Souls. Phim có sự tham gia của Kim Seon Ho và Go Youn Jung, kể về chuyện tình giữa một phiên dịch viên và một nữ diễn viên nổi tiếng.

Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) là một phiên dịch viên thông thạo nhiều ngôn ngữ và được gọi là “thiên tài ngôn ngữ”. Tuy nhiên, dù giỏi trong công việc, anh lại khá vụng về khi đối diện với chuyện tình cảm. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Kim Seon Ho đã dành bốn tháng học ngôn ngữ.

Ảnh: Soompi

Cha Moo Hee (Go Youn Jung) từng là một nữ diễn viên vô danh. Cô gặp Joo Ho Jin lần đầu tại Nhật Bản. Sau đó, Moo-hee bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ tham gia một bộ phim về zombie. Khi đã trở thành ngôi sao, cô gặp lại Ho Jin trong một buổi phỏng vấn.

Sự nghiệp của Moo Hee tiếp tục phát triển. Cô tham gia một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu và cùng nam diễn viên Nhật Bản Kurozawa Hiroshi (Sota Fukushi) đi du lịch nhiều nơi. Joo Ho Jin trở thành phiên dịch viên đi cùng đoàn. Trong chuyến đi, anh dần nhận ra mình đã có những cảm xúc đặc biệt dành cho Moo Hee.

Bộ phim được quay tại nhiều địa điểm như Ý, Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc, đồng thời có sự xuất hiện đặc biệt của nam diễn viên Nhật Bản Sota Fukushi.

5. Twenty Five - Twenty One

Twenty Five - Twenty One có sự tham gia của Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk, do đạo diễn Jung Ji Hyun thực hiện với kịch bản của Kwon Do Eun. Bộ phim kể về quá trình trưởng thành, những thay đổi trong tâm lý và những mối quan hệ của các nhân vật.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1998, trong một thời điểm đầy bất ổn khi cả thế giới dường như đang rung chuyển. Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), 22 tuổi, gặp Na Hee-do (Kim Tae Ri), 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên hai người gọi tên nhau.

Ảnh: Soompi

Khi Yi Jin 23 tuổi và Hee Do 19 tuổi, họ trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng sưởi ấm và động viên nhau. Đến khi Yi Jin 24 tuổi và Hee Do 20 tuổi, cả hai phải đối mặt với những khó khăn và thất bại. Những trải nghiệm đó khiến cả hai đều bị tổn thương.Rồi thời gian tiếp tục trôi qua. Khi Yi Jin 25 tuổi và Hee Do 21 tuổi, hai người yêu nhau.

Bộ phim có cả tiếng cười lẫn nước mắt và tập trung vào quá trình trưởng thành của các nhân vật. Dàn diễn viên cũng thể hiện tốt tính cách và sức hút riêng của từng nhân vật. Dù phần kết chưa hoàn toàn khiến tất cả khán giả hài lòng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, câu chuyện vẫn để lại một cảm giác buồn man mác và dư âm lâu dài.

6. Melo Movie

Melo Movie có sự tham gia của Choi Woo Shik, Park Bo Young, Lee Jun Young và Jeon So Nee. Bộ phim do biên kịch Lee Na-eun thực hiện, người từng viết Our Beloved Summer.

Câu chuyện xoay quanh Go Gyeom (Choi Woo Shik), một người rất yêu điện ảnh. Khi làm diễn viên quần chúng tại phim trường, anh gặp Kim Mu Bee (Park Bo Young), một trợ lý đạo diễn có tính cách thẳng thắn và luôn nuôi ước mơ trở thành đạo diễn.

Ảnh: Soompi

Hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng đúng lúc mối quan hệ đang trở nên sâu đậm, Go Gyeom đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Mu Bee. Mối tình của họ vì thế kết thúc dang dở.

Nhiều năm sau, cả hai đều đã có được vị trí nhất định trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, số phận lại đưa họ gặp lại nhau. Lần này, họ phải đối diện với người mình từng yêu sâu đậm nhưng cũng từng khiến mình tổn thương.

Melo Movie có nhịp kể tương đối chậm và không tập trung quá nhiều vào những tình huống kịch tính. Mối quan hệ của cặp đôi chính mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong khi câu chuyện của các nhân vật khác cũng tạo ra nhiều cảm xúc.

7. Queen of Tears

Queen of Tears do biên kịch Park Ji Eun chấp bút, người từng viết Crash Landing on You, với sự chỉ đạo của hai đạo diễn Jang Young Woo và Kim Hee Won. Phim có sự tham gia của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) là một cặp vợ chồng trẻ xuất thân từ những gia đình tài phiệt. Họ kết hôn vì yêu nhau, nhưng sau ba năm chung sống, sự khác biệt về địa vị cùng áp lực từ hai gia đình khiến tình cảm giữa họ dần phai nhạt.

Ảnh: Soompi

Hyun Woo cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân và quyết định ly hôn. Thế nhưng sau đó, Hae In phát hiện mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cả hai cùng nhau đối mặt với hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Trong quá trình cùng nhau vượt qua những biến cố, Hyun Woo và Hae In dần tìm lại tình yêu mà họ từng đánh mất.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim còn gây chú ý nhờ hình ảnh, cách dựng phim, nhạc phim, bối cảnh và trang phục được đầu tư. Nội dung liên tục xuất hiện những tình tiết bất ngờ, trong khi sự kết hợp giữa hai diễn viên chính cũng tạo được sức hút. Tập cuối đạt tỷ suất người xem 24,85%, vượt qua kỷ lục trước đó của Crash Landing on You.

8. Business Proposal

Business Proposal được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên, với sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu và Seol In Ah.

Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) giả làm người bạn thân Jin Young Seo (Seol In Ah) để đi xem mắt thay bạn. Ban đầu, cô chỉ định cố tình làm những điều khiến đối phương sợ và từ bỏ ý định tiếp tục mối quan hệ.

Ảnh: Soompi

Thế nhưng người đến xem mắt lại chính là Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), tân giám đốc của công ty nơi Ha Ri đang làm việc. Ha Ri tiếp tục tìm cách khiến Tae Moo không thích mình và từ chối cô. Tuy nhiên, Tae Moo lại không muốn tiếp tục bị ông nội ép đi xem mắt nên quyết định kết hôn với cô.

Từ một cuộc gặp vốn chỉ nhằm giúp bạn giải quyết chuyện xem mắt, Ha Ri và Tae Moo bị cuốn vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên phức tạp hơn khi những bí mật phía sau cuộc gặp ban đầu được kéo theo.

Dù sử dụng mô-típ tình yêu nơi công sở khá quen thuộc và có một số tình tiết không mới, bộ phim vẫn tạo được sức hút nhờ những tình huống ngọt ngào liên tiếp. Cả cặp đôi chính và cặp đôi phụ đều có câu chuyện riêng hấp dẫn, giúp bộ phim trở thành một tác phẩm tình cảm được nhiều khán giả yêu thích.

9. Bon Appétit, Your Majesty

Bon Appétit, Your Majesty có sự tham gia của Yoona và Lee Chae Min, được chuyển thể từ tiểu thuyết Surviving as the Chef of Yeonsangun. Phim do đạo diễn Jang Tae Yoo chỉ đạo, người từng thực hiện My Love from the Star và Knight Flower.

Yeon Ji Young (Yoona) là một nữ đầu bếp hàng đầu tại một nhà hàng Michelin ở Pháp. Nhờ khả năng nấu các món Âu xuất sắc, cô đã có danh tiếng trong giới ẩm thực. Nhưng ngay sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi nấu ăn, Ji Young bất ngờ xuyên không về thời Joseon.

Ảnh: Soompi

Tại đây, cô gặp vị vua Lee Heon (Lee Chae Min), một người có tính khí kỳ quặc và nóng nảy. Vị vua này lại có vị giác cực kỳ nhạy bén và khó chiều, vì vậy Ji Young phải sử dụng khả năng nấu ăn của mình để chinh phục trái tim ông.

Trong khi cố gắng thích nghi với cuộc sống tại Joseon, Ji Young đồng thời phải tìm cách quay trở lại thời hiện đại. Từ đó, câu chuyện kết hợp giữa nhà bếp thời Joseon và ẩm thực Michelin hiện đại tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa tình cảm.

Bộ phim có những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa đau lòng, đồng thời tạo được sức hút nhờ sự kết hợp giữa Yoona và Lee Chae Min.

10. Dynamite Kiss

Dynamite Kiss do đạo diễn Kim Jae Hyun, người từng thực hiện One Dollar Lawyer, chỉ đạo. Phim có sự tham gia của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin.

Go Da Rim (Ahn Eun Jin) là một phụ nữ độc thân. Để có được công việc tại một công ty chuyên bán đồ dùng cho trẻ em, cô buộc phải nói dối rằng mình là một bà mẹ đã kết hôn. Ban đầu, đây chỉ là một lời nói dối nhỏ nhằm giúp cô có được công việc.

Ảnh: Soompi

Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp sau khi Da Rim gặp Gong Ji Hyeok (Jang Ki Yong), một trưởng nhóm lạnh lùng, điềm tĩnh và tài giỏi. Một nụ hôn bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống vốn đang rất trật tự của cả hai.

Từ đây, ranh giới giữa lời nói dối và tình cảm thật ngày càng trở nên khó phân biệt. Những gì ban đầu chỉ là một lời nói dối nơi công sở dần ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Da Rim và Ji Hyeok, đồng thời thay đổi cuộc sống của cả hai.

Ngay từ tập đầu tiên, nam nữ chính đã có một nụ hôn nồng nhiệt. Dù câu chuyện không có nội dung quá mới lạ, không khí ngọt ngào cùng sự kết hợp giữa hai diễn viên vẫn tạo được sức hút và khiến người xem muốn tiếp tục theo dõi.

Theo Soompi