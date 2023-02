Phạm Đình Thái Ngân kể chuyện tình cảm, nói rõ lý do vì sao vẫn độc thân

Trong clip, Thái Ngân mặc trang phục đơn giản, nhắc đến ngày 14/2 với lời tỏ tình cực đáng yêu dành cho cô gái trong mộng. Tiếp đến, nam ca sĩ nhún nhảy cùng các nhạc cụ có trong căn phòng dưới những giai điệu bắt tai. Thái Ngân chia sẻ thêm rằng, trong thời gian tới, anh chàng sẽ cho ra mắt rất nhiều ca khúc với 2 màu sắc khác nhau. Dự án đầu tiên sẽ mang hơi hướng dễ thương, yêu đời của những cô cậu vừa mới bước vào ngưỡng rung động.

Dự án tiếp theo lại là hình ảnh trưởng thành, sâu lắng hơn, thể hiện tâm trạng đau buồn khi tình yêu tan biến. Theo Thái Ngân, dù đau khổ hay hạnh phúc thì anh chàng cũng rất trân trọng, bởi đây là những thái cực của tình yêu đôi lứa.

"Khi yêu, bất cứ ai cũng sẽ trải qua cảm giác buồn vui, giận hờn, thậm chí có người còn đau khổ vì tình yêu nữa. 2 dự án mà Ngân đang thực hiện có màu sắc đối lập, chắc hẳn sẽ chạm đến cảm xúc của mọi người", Thái Ngân nói thêm.

Thường xuyên sáng tác những ca khúc về tình yêu đôi lứa nhưng ngoài đời thực, Phạm Đình Thái Ngân vẫn "độc thân vui tính". Khi được hỏi về chuyện lấy cảm xúc từ đâu để sáng tác và thể hiện những bài hát này, Thái Ngân nói: "Có người nói phải chăng là Ngân mải mê làm việc quá mà quên luôn chuyện yêu đương không, chắc lý do một phần cũng là vì thế. Nhưng Ngân nghĩ, càng lớn thì con người ta càng khó rung động, tình yêu đến với mình trong giai đoạn này cũng không còn giống cái thời học sinh nữa".

"Kiểu như là khi mình đã trải qua quá nhiều lần rung động rồi thất bại nên cứ mỗi lần có điều gì đó mới mẻ ập đến thì Ngân luôn dừng lại để suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Mà trong thời gian suy nghĩ thì người ta đã bỏ đi mất rồi, không ở lại để chờ mình nữa. Còn về việc lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác và hát về tình yêu thì nó là thiếu cái gì thì tưởng tượng ra cái đó, nghệ sĩ luôn có sự nhạy cảm mà. Từng lời, từng giai điệu trong các ca khúc sắp tới đều là những điều mà Ngân nghĩ mình sẽ dành nó cho người yêu tương lai. Còn người yêu tương lai khi nào đến thì còn tùy vào duyên số. Nếu yêu thương Ngân thì những lời hát đó chính là dành cho bạn rồi", Thái Ngân chia sẻ thêm.

Nói về việc ăn Tết, Thái Ngân bộc bạch rằng rất vui khi được quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Vốn là người tham công tiếc việc, anh chàng luôn cảm thấy "buồn tay buồn chân" khi nghỉ dài ngày.

"Ngân chỉ muốn làm việc và làm việc thôi. Ngân như một bộ máy đang hoạt động hăng say, Ngân lúc nào cũng muốn gặp gỡ khán giả và những người yêu thương mình để chia sẻ niềm đam mê âm nhạc. Với Ngân, dù là Tết hay ngày thường thì lúc nào cũng là ngày gia đình hết, do Ngân sống cùng gia đình từ nhỏ, lại còn ở Sài Gòn nên Tết Ngân cứ quanh quẩn tại Sài Gòn thôi, không có về quê như mọi người. Dẫu vậy, Ngân cũng xin chúc tất cả mọi người được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong những ngày đầu năm", Thái Ngân bày tỏ.