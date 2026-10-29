Phạm Băng Băng xoay chuyển hơn 100 hợp đồng quảng cáo

Trang China Press đưa tin trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phạm Băng Băng đã chia sẻ lại quãng thời gian đen tối sau khi vướng vào bê bối trốn thuế. Cô tiết lộ tự giải quyết hàng trăm tranh chấp về hợp đồng quảng cáo thương mại chỉ trong vòng 3-4 tháng, chứng minh kỹ năng xử lý khủng hoảng mạnh mẽ của mình.

Thời điểm đó, Phạm Băng Băng là một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ". Cô ký hợp đồng quảng cáo với hàng chục thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị cấm sóng vì vướng bê bối trốn thuế, cô phải nộp số tiền phạt lên tới hơn 883 triệu NDT. Ngoài ra, nữ diễn viên bị các thương hiệu tẩy chay, cắt đứt hợp đồng và phải đối diện với hàng loạt vụ kiện vì vi phạm lợi ích thương hiệu.

Phạm Băng Băng chia sẻ về cách cô đối mặt bê bối trốn thuế.

Đối mặt với khủng hoảng lớn nhất cuộc đời, Phạm Băng Băng không bỏ chạy mà tự mình đứng ra giải quyết. Chỉ trong vòng ba tháng, cô đã liên lạc và hòa giải với khoảng 100 thương hiệu, thể hiện bản lĩnh kiên cường, quyết đoán của nữ diễn viên.

"Về cơ bản tôi đã dẫn dắt nhóm cộng sự của mình liên lạc với từng khách hàng để tìm cách giải quyết vấn đề như gia hạn, bồi thường, bù đắp tài chính hay đổi cách thức hợp tác. Tôi mất khoảng 3-4 tháng để giải quyết tất cả phát sinh sau sự cố. Hơn 100 khách hàng không chỉ có các thương hiệu trong nước mà còn có nhiều nhãn hiệu xa xỉ", Phạm Băng Băng chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết cho đến nay, nhiều thương hiệu vẫn giữ mối quan hệ tốt với cô. Họ cảm nhận được sự chân thành của Phạm Băng Băng.

"Khi đó, bạn thậm chí không có thời gian để đau khổ mà phải ngay lập tức đối mặt với những rắc rối nảy sinh và tìm cách giải quyết. Tôi nghĩ sự chân thành là vũ khí tối thượng. Nhiều điều mà bạn nghĩ sẽ rất khó khăn và không thể giải quyết được, cuối cùng đều có thể từng bước tháo gỡ", nữ diễn viên nói.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bản lĩnh đối diện với khó khăn của Phạm Băng Băng sau khi xem đoạn phỏng vấn. Sức mạnh tinh thần của cô vượt xa người thường, hiếm ai có thể vượt qua được lệnh phong sát để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Bản lĩnh vượt trội giúp Phạm Băng Băng lấy lại danh tiếng và sự nghiệp.

Hiện tại, Phạm Băng Băng tiếp tục tham gia diễn xuất tại nước ngoài và đạt được không ít thành tựu như giải Ảnh hậu Kim Mã 2025.

Tháng 2/2025, cô trở thành giám khảo của Liên hoan phim quốc tế Berlin. Theo On, Phạm Băng Băng cũng là thành viên châu Á duy nhất thuộc hội đồng giám khảo của liên hoan phim lần này.

Với việc trở thành giám khảo chính tại LHP Berlin, Phạm Băng Băng lập kỷ lục về số lượng LHP hạng A mà một nữ diễn viên Trung Quốc có cơ hội làm giám khảo. Trước đó, cô làm giám khảo chính thức tại LHP Cannes, Tokyo, San Sebastian và giải thưởng Oscar. Điều này cho thấy dù nhiều năm bị cấm sóng và danh tiếng tại quê nhà giảm sút, tại thị trường quốc tế Phạm Băng Băng vẫn có vị trí riêng, rất được yêu thích.

Phạm Băng Băng đã bị phong sát tại Trung Quốc, nhưng không vì thế mà cô bị chặn đường sống. Nữ diễn viên có mối quan hệ quốc tế rộng rãi, từng đóng phim tại Mỹ, Hàn, tới bất kỳ nơi đâu, cô cũng được đối đãi như siêu sao, bất chấp danh tiếng tại quê nhà.

Trong khi đó, giới giải trí Hoa ngữ cũng có một số ngôi sao bị cấm sóng, tuy nhiên họ phải sống ẩn dật hoặc chuyển sang kinh doanh, không thể tìm được các dự án nghệ thuật tại thị trường quốc tế.

Ngoài ra, đế chế mỹ phẩm của Phạm Băng Băng có doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,4-1,45 tỷ NDT, giúp cô sống xa hoa sung túc dù bị cấm sóng.