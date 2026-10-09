1 Hoa hậu nổi cơn lôi đình, ghen tuông khi chồng trẻ đi cùng Phạm Băng Băng?

Vào ngày 8/10, Ham So Won đã đăng tải 1 bài viết dài trên trang cá nhân có nội dung "Chồng cũ, Phạm Băng Băng. Vẫn là chồng cũ của tôi, người khiến tôi tức giận". Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương còn đăng tải bức ảnh chồng cũ Trần Hoa chụp cùng Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ham So Won tiết lộ: "2 ngày trước, tôi nhận được tin nhắn từ chồng cũ. Anh ta nói tuần này sẽ khó gặp. Tôi cười khẩy. Rồi tôi nhận được một tin nhắn khác. Anh ta nói đang ở Busan. Tôi lại cười khẩy. Anh ta liên lạc với tôi và nói đang ở cùng một người phụ nữ. Tôi lại cười khẩy lần nữa. Anh ta nói đã đến Busan để gặp nữ diễn viên Phạm Băng Băng”.

Ham So Won tức giận khi Trần Hoa đến Busan gặp Phạm Băng Băng. Ảnh: Koreaboo

Sau đó, cô ấy chia sẻ đoạn hội thoại trên ứng dụng nhắn tin của họ, bày tỏ sự ghen tị: “Anh ta vẫn chưa trả lời khi tôi hỏi cô ấy có xinh hơn tôi không. Trần Hoa đang cười nhạo tôi. Cứ chờ đến khi anh ta đến Seoul xem sao!”. Những lời "ghen tuông" vui đùa của Ham So Won với chồng cũ nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao. Mối quan hệ của cặp đôi này cũng rất thất thường, dù đã ly hôn nhưng có lúc họ tình tứ, lúc lại quay sang trở mặt "bóc phốt" nhau.

Mối quan hệ của Ham So Won và Trần Hoa lúc nóng lúc lạnh. Ảnh: Koreaboo

Ham So Won sinh năm 1976, từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương khi vừa tròn 21 tuổi. Nhờ danh hiệu cao quý đạt được, cô thuận lợi ra mắt làng giải trí. Sau đó, nữ ngôi sao hoạt động với tư cách là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới hiện tượng điện ảnh Tình Dục Là Chuyện Nhỏ (Sex is Zero) đình đám 1 thời.

Bên cạnh diễn xuất, mỹ nhân họ Ham còn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực ca hát hồi năm 2003 và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài ra, cô cũng chứng minh được sức hút của mình qua nhiều chương trình giải trí nhờ lối nói chuyện thẳng thắn, không kiêng dè. Ngoài quê nhà Hàn Quốc, Ham So Won cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến tại thị trường Trung Quốc thông qua các hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Ngoài các hoạt động ở showbiz, cô còn là doanh nhân khá có tiếng, từng tích cực tham gia nhiều dự án kinh doanh.

Ham So Won gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí. Ảnh: Nate

Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng. Kể từ đó, Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành “cái gai” trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố phông bạt, làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo “đường ai nấy đi”, Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật như chưa hề có cuộc chia ly. Phải tới tháng 8/2024, họ mới ly hôn thật. Ham So Won và Trần Hoa từng có thời gian ngắn thuê nhà ở TP. HCM. Nhưng hiện tại, nàng hậu sinh năm 1976 đã trở về quê nhà Hàn Quốc sinh sống.

Cuộc hôn nhân của Ham So Won và Trần Hoa khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Sports Chosun

Nguồn: Koreaboo