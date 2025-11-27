Phạm Băng Băng không ngóc đầu lên nổi

Vào tối 22/11, giới giải trí châu Á dậy sóng khi Phạm Băng Băng bất ngờ được xướng tên ở ngôi vị Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ bộ phim Địa Mẫu. Chiến thắng của Phạm Băng Băng được đánh giá xứng đáng, không có gì bàn cãi khi cô đã có màn thể hiện tốt trong tác phẩm. Người hâm mộ kỳ vọng việc được vinh danh ở Kim Mã sẽ giúp Phạm Băng Băng "quốc mẫu hồi cung", thay đổi tình thế và thoát khỏi cảnh bị cấm sóng. Thế nhưng, hiện thực không như mơ. Theo tờ 163, danh hiệu Ảnh hậu ở Kim Mã không khiến Phạm Băng Băng nhẹ nhõm, nhìn thấy lối thoát mà chỉ khiến cô đã gặp khó càng thêm khó.

Ai đoạt giải Kim Mã 2025 cũng vui, trừ Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng đang gặp nguy hiểm

Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế tày đình và bị cấm sóng ở Trung Quốc 3 năm. Đến năm 2021, cô hết thời hạn chịu phạt. Tuy nhiên, do nằm trong danh sách đen 25 nghệ sĩ ô danh bị "phong sát bán phần" của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc, nữ diễn viên vẫn không được đóng phim, xuất hiện trên sóng truyền hình, tham gia các sự kiện giải trí chính thống quy mô lớn trong showbiz Hoa ngữ. Cô chỉ có thể dự sự kiện bình dân, chụp ảnh tạp chí quy mô nhỏ.

7 năm sau tai tiếng vi phạm pháp luật, Phạm Băng Băng có dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp: đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất tại Kim Mã 2025. Thế nhưng, dù là ứng viên nặng ký và có cơ hội chiến thắng đến 99%, Phạm Băng Băng cũng không xuất hiện ở lễ trao giải Kim Mã. Sau khi nhận tin đoạt cúp và có thêm thành tựu mới trong sự nghiệp, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh selfie, cho biết đã trả lời 600 tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè. Người đẹp còn chia sẻ cô đã tự thưởng cho mình bằng việc ăn liền 3 con cua lông. Studio Phạm Băng Băng cũng đăng bài chúc mừng nữ diễn viên lên ngôi Ảnh hậu.

Phạm Băng Băng có bài đăng ẩn ý bày tỏ niềm vui sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã 2025

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, 2 bài đăng mừng thành tích ở Kim Mã của Phạm Băng Băng và studio "bay màu" khỏi mạng xã hội. Đến sáng nay (24/11), super topic (kênh dành riêng cho fan thảo luận) của Phạm Băng Băng trên MXH Weibo cũng đã đột ngột bị khóa. Theo tờ QQ, động thái "xóa sổ" hàng loạt của nữ diễn viên được cho là có liên quan đến tính nhạy cảm xoay quanh lễ trao giải Kim Mã. Cụ thể, từ năm 2019, Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang dự giải Kim Mã - 1 trong những giải thưởng điện ảnh uy tín, được ví như Oscar của showbiz Hoa ngữ.

Việc Phạm Băng Băng vắng mặt tại lễ trao giải này cũng 1 phần do quy định của phía Cục điện ảnh Trung Quốc đối với nghệ sĩ đại lục. Chưa kể, với tình hình hiện tại, tờ 163 cho rằng việc nữ diễn viên nhận Ảnh hậu Kim Mã được đánh giá không khác gì đẩy cô vào cảnh bị "phong sát" lần 2, không thể ngóc đầu lên nổi. Do fan cũng như nhân viên studio của mình ăn mừng quá lố và liên tục đẩy từ khóa lên hot search, dẫn đến sự tranh cãi trong dư luận, Phạm Băng Băng buộc phải xóa bỏ hết tất cả bài đăng liên quan đến giải Kim Mã, đồng thời đóng luôn kênh thảo luận của người hâm mộ.

Một ngôi sao bị cấm sóng như Phạm Băng Băng giành giải lớn ở 1 lễ trao giải mà Cục điện ảnh Trung Quốc cho vào danh sách đen, bị đánh giá nhạy cảm. Chưa kể, việc fan ăn mừng quá lố hay studio tung hô chiến thắng quá đà, đang đẩy nữ diễn viên vào rủi ro bị cơ quan quản lý hóa đại lục chuyển từ diện bị "phong sát bán phần" sang bị "phong sát" toàn diện. Do đó, để đảm bảo "an toàn" cho bản thân, Phạm Băng Băng buộc phải chọn đường lui tách rời tên tuổi của mình khỏi giải thưởng Kim Mã.

Việc Phạm Băng Băng - 1 nghệ sĩ bị phong sát - giành giải lớn ở một lễ trao giải mà Cục điện ảnh Trung Quốc cho vào danh sách đen, bị đánh giá nhạy cảm. Việc fan ăn mừng quá lố hay studio tung hô chiến thắng quá đà, đang đẩy nữ diễn viên vào rủi ro bị phong sát lần 2

Dù vậy, theo tờ 163, tương lai sắp tới của Phạm Băng Băng cũng rất khó khăn, khó cơ hội quay lại hoạt động ở thị trường quê nhà dù việc đem phim đi tranh giải và đoạt giải không thuộc quyền quyết định của nữ diễn viên. Tác phẩm Địa Mẫu mà Phạm Băng Băng đóng chính do 1 đạo diễn người Malaysia đứng sau. Trước đó, bộ phim này cũng đã được mang đi tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Phạm Băng Băng cũng vào đề cử Ảnh hậu, nhưng trượt giải.

Nữ hoàng showbiz rớt đài, giờ thành sao bình dân, đi khắp nơi tìm việc

Những năm qua, Phạm Băng Băng cũng chẳng che giấu tình cảnh thất thế, sa sút tên tuổi của cô sau khi vướng bê bối trốn thuế rúng động. Tại LHP Berlin lần thứ 73, nữ diễn viên đã khóc nghẹn, thú nhận bản thân vô cùng hổ thẹn với sai lầm của mình trong quá khứ. Dù đã ra sức hối lỗi và bày tỏ sự ăn năn, 7 năm qua vẫn không có 1 cơ hội nào cho Phạm Băng Băng quay lại giới giải trí Hoa ngữ hoạt động. Sau cú phốt lớn nhất sự nghiệp, đế chế do nàng "Võ Mị Nương" xây dựng lụi tàn và đang dần biến mất khỏi showbiz xứ tỷ dân.

Do bị "cấm cửa" ở Cbiz, Phạm Băng Băng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tên tuổi. Những năm qua, cô chỉ có thể lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và kiếm tiền thông qua việc bán mặt nạ dưỡng da. Mặc dù vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, song phần lớn "job" của cô đều là sự kiện quy mô bình dân, vừa phải và không phủ sóng truyền thông rộng rãi.

Phạm Băng Băng bị "thanh lọc" khỏi showbiz sau khi gây tội tày đình

Năm 2024, Phạm Băng Băng từng gây sốc khi tham dự lễ diễu hành tại Lễ hội té nước Songkran trên xe TukTuk. Hình ảnh này được nhận xét không phù hợp với đẳng cấp minh tinh quốc tế của diễn viên họ Phạm. Tuy nhiên, công chúng cho rằng ngôi sao Trung Quốc đã không có quyền yêu sách, đòi hỏi với ban tổ chức như ngày xưa vì đã tên tuổi đã sa sút.

Tháng 8 vừa qua, Phạm Băng Băng gây xôn xao khi đi bán mỹ phẩm ở Malaysia. Thậm chí khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 8 triệu đồng là đã có thể gặp mặt nữ diễn viên. Đây được đánh giá là con số quá bèo đối với 1 ngôi sao lừng lẫy châu Á như Phạm Băng Băng. Điều này khiến Phạm Băng Băng bị không ít netizen xứ Trung mỉa mai hết thời, đánh mất giá trị của bản thân.

Phạm Băng Băng giờ là ngôi sao gắn liền với hình ảnh bình dân, giản dị

Theo tờ Sohu, sau Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan và Malaysia, Nhật Bản đang là điểm dừng chân kiếm tiền tiếp theo của Phạm Băng Băng. Cô hiện quay bộ phim mới ở xứ Phù Tang. Tuy nhiên, các hoạt động nghệ thuật tại khu vực châu Á của Phạm Băng Băng nhìn chung vẫn rất mờ nhạt, không gây chú ý. Do thi thoảng minh tinh Hoàn Châu Cách Cách mới được mời tham dự tuần lễ thời trang, liên hoan phim danh tiếng trên thế giới. Việc lịch trình ít ỏi sự kiện đẳng cấp quốc tế khiến nữ diễn viên không thể lấy lại ngôi vị nữ hoàng rực rỡ năm nào.

Điểm sáng duy nhất tính đến hiện tại của Phạm Băng Băng trong năm nay chính là việc cô tham gia bộ phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson. Đây là thứ 6 nữ diễn viên góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế sau Iron Man 3, X-Men: Days of Future Past, The 355, Green Night, vai cameo trong phim truyền hình Insider của Hàn Quốc. Hiện, chưa rõ Phạm Băng Băng đóng vai phụ hay chính trong The Ice Road 2. Tác phẩm được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp ảm đạm của Phạm Băng Băng hậu bê bối.

Nguồn: 163, Toutiao