Ảnh chụp lén Subeo tại điểm nhận đồ cứu trợ khiến Cường Đô La giật mình

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La (Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) gây chú ý khi đăng tải loạt hình con trai tại một điểm tiếp nhận đồ cứu trợ ở TP.HCM. Loạt ảnh do tài xế chụp vội, khi Subeo sau giờ học đã mua các nhu yếu phẩm đến ủng hộ, tận tay bê từng món đồ.

Cường Đô La tự hào, nhanh chóng chia sẻ hành động đẹp của con trai lên MXH.

Cường Đô La hào hứng kể về hành động đẹp của con trai: "Đi học về tự nhờ chú lái xe đưa đi mua thực phẩm, nước uống, ít thuốc men... với số tiền ít ỏi để dành từ tiền sinh hoạt ba cho hàng tuần và chở đến điểm nhận đồ cứu trợ, tự mình xin được đóng góp hỗ trợ cho bà con vùng lũ bằng những gì trong khả năng mình có!

Khi chú lái xe riêng của anh hai (Subeo - PV) gửi cho mình mấy tấm hình chụp trộm này và kể cho mình nghe câu chuyện trên…"

Nam doanh nhân rất tự hào về con trai. Bởi thế, nam doanh nhân đã nhanh chóng chia sẻ điều đẹp đẽ này lên mạng xã hội.

Subeo vừa đi học về đã nhanh chóng mua đồ, tới điểm tiếp nhận đồ cứu trợ ở TP.HCM.

Cậu bạn ghi điểm bởi sự thân thiện, dễ mến.

Subeo tỉ mỉ bê vác từng thùng đồ gửi tặng bà con.

Trong hình, Subeo vẫn đang mặc đồng phục trường; tự tay bê từng thùng đồ là nước uống, mì tôm,... ủng hộ cho bà con vùng lũ. Vị thiếu gia này cũng ghi điểm bởi sự gần gũi, thân thiện và vẫn ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, nụ cười tươi tắn.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho cậu bạn vì sự tử tế, tốt bụng. "Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, cậu ấy đã biết trích tiền của bản thân có để giúp đỡ mọi người dù ít hay nhiều cũng thật là đáng quý", "Subeo nay lớn và ra dáng thanh niên rồi, con có tấm lòng nhân hậu, thật trân quý", "1 cậu bé tốt bụng và lương thiện", "Con được như vậy là do ba mẹ giáo dục tốt. Nhìn con là biết ba mẹ dạy thế nào. Con cái là cái gương phản chiếu của ba mẹ", "Cậu ấy đã trưởng thành từ trong suy nghĩ mong muốn giúp đỡ mọi người",... là những bình luận của cư dân mạng.

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng (SN 2010) - dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn là gương mặt được nhiều người quan tâm khi là cậu cả nhà Cường Đô La.

Trước đó, Subeo cũng nhiều lần tham gia các chuyến thiện nguyện cùng mẹ - nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ngay từ khi còn nhỏ. Cậu bạn ghi điểm bởi sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết bưng bê, phụ giúp mẹ.

Trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La cũng không ít lần chia sẻ về con trai. Năm nay, Subeo 15 tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều. Gần đây nhất, Cường Đô La chia sẻ hình ảnh con trai nghỉ hè liền đến thực tập tại công ty, và tìm hiểu môi trường làm việc. Thiếu gia chăm chú, miệt mài tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ phục vụ bàn đến chăm sóc khách hàng, tham gia các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh,....

Subeo đến công ty của gia đình làm việc vào dịp hè vừa qua.

Cường Đô La lâu nay luôn được khen ngợi là ông bố "quốc dân" khi dành nhiều thời gian cho các con dù công việc vô cùng bận rộn.

Anh thường đưa Subeo đi chơi, kèm học, tham gia hoạt động ở trường và chưa bao giờ để con cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi đã có gia đình mới. Bao năm qua, Cường Đô La vẫn luôn là người đi họp phụ huynh ở trường của con trai để nắm bắt tình hình học tập cũng như tu dưỡng đạo đức của bé. Hay các hoạt động thể dục thể thao của con ở trường, Cường Đô La sẵn sàng nghỉ việc để đến cổ vũ cậu bé...

Trên sóng một buổi livestream trên trang Facebook cá nhân vào năm 2024, chia sẻ về cách nuôi dạy con, Cường Đô La bày tỏ: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Là con trai của hai người nổi tiếng, Subeo có cuộc sống sung túc từ nhỏ nhưng cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều hạn chế phô trương về con. Dù có thể sở hữu mọi thứ xa hoa, cậu vẫn được dạy sống giản dị, tự lập và khiêm tốn.

Subeo không khoe khoang về gia đình, không chạy theo đồ hiệu mà giữ lối sống bình dị, thân thiện. Hiện cậu đang theo học tại Trường Quốc tế Anh (BIS) - ngôi trường thuộc hệ thống Nord Anglia Education với học phí “gây choáng” và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.