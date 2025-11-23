Chấn động: Phạm Băng Băng thắng giải Ảnh hậu Kim Mã, netizen ngao ngán “thế này càng khó sống”

Tối nay, làng giải trí châu Á một lần nữa dậy sóng khi Phạm Băng Băng bất ngờ được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ vai diễn trong bộ phim nghệ thuật Địa Mẫu (Mother Bhumi). Đây là chiến thắng được giới phê bình đánh giá là xứng đáng, nhưng lại đẩy Phạm Băng Băng vào một thế khó chưa từng có.

Tại lễ trao giải, Phạm Băng Băng không xuất hiện. Đạo diễn Trương Cát An lên sân khấu thay mặt nhận cúp, trong khi Băng Băng chỉ có thể giao lưu qua điện thoại, gửi lời cảm ơn ngắn gọn: “Cũng mong các nhà làm phim Trung Quốc sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa".

Danh sách đề cử năm nay gồm: Phạm Băng Băng - Địa Mẫu (Mother Bhumi); Phương Úc Đình - A Foggy Tale; Lưu Nhược Anh - Unexpected Courage; Lâm Y Thần - Deep Quiet Room; Cao Y Linh - Family Matter

Dù Phạm Băng Băng không có mặt, chiến thắng này đánh dấu giải Ảnh hậu Kim Mã thứ hai trong sự nghiệp của cô (lần đầu năm 2007 ở hạng mục Nữ phụ).

Tưởng như việc giành Ảnh hậu Kim Mã - một trong ba giải thưởng danh giá nhất giới điện ảnh Hoa ngữ sẽ là cú bật ngoạn mục cho sự trở lại của Phạm Băng Băng. Nhưng thực tế đang diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại. Giải thưởng này lại đẩy Phạm Băng Băng vào 1 thế tiến thoái lưỡng nan.

Cụ thể, từ năm 2019, Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang dự giải Kim Mã, giải thưởng uy tín được ví như Oscar của làng phim Hoa ngữ. Việc Phạm Băng Băng vắng mặt tại lễ trao giải này cũng 1 phần do quy định này từ phía Cục điện ảnh Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, việc Phạm Băng Băng -một nghệ sĩ bị phong sát bất ngờ giành giải lớn ở một lễ trao giải mà Cục điện ảnh Trung Quốc cho vào danh sách đen đã khiến “Nữ hoàng thị phi” rơi vào thế khó. Có lẽ Phạm Băng Băng không thể công khai ăn mừng, vì bất kỳ biểu hiện vui mừng nào cũng dễ bị quy chụp là “ủng hộ giải thưởng Trung Quốc không công nhận”.

Tuy nhiên, việc Phạm Băng Băng thể hiện không mặn mà lại có thể bị BTC Kim Mã cho rằng cô thiếu tôn trọng giải. Chưa kể Băng Băng nhiều năm nay luôn bị gắn mác “bị phong sát”, chỉ hoạt động quốc tế. Lần thắng này không khác nào đẩy cô trở lại tâm điểm tranh cãi trong nước.

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại nhiều bình luận và cho rằng tương lai sắp tới không hề dễ dàng với Phạm Băng Băng. Và thậm chí, sau giải thưởng này Phạm Băng Băng còn khó cơ hội được trở lại đóng phim ở Trung Quốc.