Phá tan cặp đôi đã yêu 6 năm, ngọc nữ Running Man ngang nhiên hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật?

Sáng 6/5, tờ Chosun đưa tin, ngọc nữ Running Man Ji Ye Eun và vũ công Vata mới đây đã được bắt gặp đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, rộn vang tiếng cười bên các em nhỏ nhân dịp ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau trong 1 khung hình kể từ khi xác nhận mối quan hệ tình cảm hồi tháng trước.

Trong loạt ảnh và clip được lan truyền mới đây, Ji Ye Eun và bạn trai vũ công hào hứng cùng nhau thực hiện 1 thử thách nhảy trên nền nhạc bản hit Paradise of Rumors của nhóm AKMU. Đáng chú ý, Vata đã chăm chú dõi theo các động tác nhảy của bạn gái, từ anh toát lên niềm hạnh phúc dâng trào trong giây phút chung đôi cùng người yêu.

Sau đó, Ji Ye Eun đã nhiệt tình tham gia 1 trò chơi cùng các em nhỏ. Trong khi đó, Vata đứng bên ngoài quan sát với ánh mắt đầy lo lắng như thể đang lo sợ bạn gái mình có thể sẽ bị ngã vì quá nhiệt tình, xông xáo.

Ji Ye Eun - Vata vừa mới tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc trong bầu không khí ngập tràn màu hồng. Ảnh: X

Chàng vũ công điển trai không thể rời mắt khỏi người bạn gái cùng tuổi. Ảnh: X

Vata dõi theo Ji Ye Eun bằng ánh mắt đầy lo lắng khi thấy bạn gái quá nhiệt tình xông xáo tham gia vào các trò chơi. Ảnh: X

Ji Ye Eun và vũ công điển trai Vata xác nhận hẹn hò hồi giữa tháng trước. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng sau đó, tình hình có chút thay đổi sau khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải nghi vấn ngoại tình.

Cụ thể trong sáng 15/4, tờ Chosun đưa tin, ngọc nữ họ Ji bất ngờ vướng tin đồn chen chân vào mối quan hệ giữa Vata và bạn gái 6 năm. Nguồn cơn của nghi vấn ngoại tình bắt nguồn từ bài đăng của 1 cư dân mạng (tạm gọi là A) - người đã theo sát hành trình yêu đương của Ji Ye Eun và Vata, đồng thời nắm rõ lịch sử tình trường của chàng vũ công điển trai. Trong bài đăng, Vata bị tố tán tỉnh, yêu đương Ji Ye Eun ngay khi vẫn còn hẹn hò bạn gái cũ. Chưa dừng lại ở đó, nam vũ công sinh năm 1994 còn được cho là đã ‘đá’ phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man.

Được biết, các bài đăng của cư dân mạng nói trên trải dài từ tận tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, mô tả rất chi tiết về quá trình từ bạn bè thành người yêu của Ji Ye Eun - Vata. Trong bài đăng đầu tiên từ tháng 7/2025, A cho biết Vata đang mập mờ với mỹ nhân họ Ji: “Vata biên đạo cho ca khúc Milkshake của Ji Ye Eun và Ji Suk Jin. Tại sao dạo này Ji Ye Eun - Vata lại dính lấy nhau thế nhỉ? Loạn thật, dạy nhảy rồi gặp nhau ở nhà thờ. Kiểu gì chẳng nảy sinh tình cảm với nhau. Cùng đi nhà thờ, dạy nhảy cho đàng gái, thấy đang tán tỉnh nhau rồi kìa. Lấy cớ là bạn bè để làm những chuyện như vậy”. Đáng nói, lúc này Vata được cho là vẫn đang hẹn hò với cô bạn gái 6 năm.

Ji Ye Eun dính nghi vấn chen chân phá hoại mối quan hệ giữa Vata và người yêu 6 năm của nam vũ công này. Ảnh: Naver

Đến tháng 9/2025, A tiếp tục đăng bài có nội dung: “Vata có vẻ thích Ji Ye Eun rồi đó. Vata thực sự đang để mắt đến Ji Ye Eun”. Tới tháng 10/2025, A lại trồi lên với bài đăng mới: “Vata có bạn gái rồi sao vẫn thích Ji Ye Eun thế kia? Đúng là tên hề. Ở mức độ này là mê mẩn đối phương lắm rồi, nhưng Vata có bạn gái rồi mà, thấy tội nghiệp cho cô bạn gái 6 năm của Vata quá”.

Sau đó không lâu, A tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ: “Vata chia tay bạn gái 6 năm rồi ư? Chia tay tình cũ 6 năm để lao đến với Ji Ye Eun. Tội nghiệp bạn gái cũ của Vata, hy sinh tuổi thanh xuân suốt 6 năm cuối cùng bị hắn ta ‘đá’ để cặp kè với cô diễn viên Ji Ye Eun, cuối cùng vẫn là thua trong tay 1 người nổi tiếng”.

Từ cuối năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, A tiếp tục lên hàng loạt bài đăng mô tả chi tiết về quá trình phát triển mối quan hệ tình cảm giữa Ji Ye Eun - Vata có nội dung như sau: “Chia tay bạn gái xong là cắm đầu vào Ji Ye Eun như thế đấy”, “Ji Ye Eun - Vata sắp có tin hẹn hò rồi nha. Đang tán tỉnh nhau rồi đấy. Chắc chỉ chờ đợi lời tỏ tình nữa thôi. Đang thả thính qua lại với nhau rồi nè”, “Ji Ye Eun hẹn hò với Vata rồi. Kể ra thì cũng hợp phết đấy chứ, cả 2 đều có đôi mắt giống nhau, chắc lại kiểu người giống nhau thì hút nhau đây mà. Rồi cuối cùng cũng yêu nhau thật”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn ngoại tình của Ji Ye Eun - Vata. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 nghệ sĩ này đã “quan hệ ngoài luồng” với nhau, do bài đăng của cư dân mạng A nói trên mô tả rất tỉ mỉ về mối quan hệ giữa cặp đôi 9X, trông không giống như những lời vu khống.

Song song với đó, nhiều khán giả lại giữ lập trường trung lập, quyết định chờ Ji Ye Eun - Vata lên tiếng làm rõ về các mốc thời gian trong mối quan hệ của họ. Ngoài ra, cũng có ý kiến nhấn mạnh chưa thể khẳng định những nội dung trong bài đăng của cư dân mạng A hoàn toàn là sự thật.

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Vata đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình: “Đây là câu chuyện không đáng để bận tâm nên trước đó chúng tôi mới hạn chế đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, sau khi thấy có nhiều bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, chúng tôi mới chính thức lên tiếng khẳng định rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ. Vata chưa từng hẹn hò với ai trong vòng 6 năm, và lần gần đây nhất anh ấy yêu đương - chia tay cũng đã xảy ra từ 3 năm trước rồi”.

Vata đã lên tiếng phản hồi về tin đồn ngoại tình với Ji Ye Eun. Ảnh: Nate

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.